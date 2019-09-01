ظلال تشيلي تجمع الأفراد تحت سقف واحد في إكسبو

المصدر: دبي – بشار باغ

كشفت تشيلي عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، وتم اعتماد التصميم النهائي بعد منافسة شارك فيها 24 متنافساً.

ويقع الجناح في منطقة الاستدامة ويمتد على مساحة 400 متر مربع فيما يصل طوله إلى 130 متراً فيما يبلغ عرضه 21 متراً، ويتبنى في تصميمه وهيكله عناصر مستدامة، وتتضمن الأجزاء الداخلية شاشات تفاعلية تعرض ما تتميز بها تشيلي من منتجات وفنون وتنوعها البيئي والجغرافي، وتعتمد فلسفة تصميم الجناح على الظلال التي تجمع الأفراد تحت سقف واحد ضمن مساحات ثقافية متنوعة، وذلك بحسب وسائل إعلام تشيلية.

وأكد ألفارو سيه، مفوض عام جناح تشيلي في إكسبو 2020 دبي أهمية الحدث للشركات التشيلية، مشيراً إلى أن دبي تتميز بموقع جغرافي استراتيجي وسط أسواق تزخر بالفرص الواعدة والمتنوعة لتوسع انتشار المنتجات التشيلية.