عقود إكسبو تعطي دفعة قوية للأعمال

المصدر: دبي - بشار باغ

تصاعدت العقود المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 دبي على مدى الشهور الماضية، وباتت تشكل محركاً رئيسياً للعديد من قطاعات الأعمال في البلاد، مع توفيرها فرصاً نوعية للشركات للفوز بعقود تصل قيمة بعضها إلى عشرات الملايين

.وباتت منصة السوق الإلكترونية العالمية لإكسبو 2020 دبي، تعرض وبشكل مستمر عشرات العقود غير الإنشائية في كل شهر، وسط توقعات بأن يتصاعد أعداد وأحجام هذه العقود مع اقتراب موعد افتتاح المعرض في أكتوبر 2020.

وتعد المناقصات المتاحة حالياً على منصة السوق الإلكترونية العالمية لإكسبو 2020 دبي نموذجاً لمدى التنوع الكبير في القطاعات المستفيدة من المناقصات المرتبطة بالمعرض، حيث تشمل مناقصة لخدمات سلاسل التوريد واللوجستيات، ومناقصة لاستشارات البنية التحتية، بالإضافة إلى مناقصة لإدارة الرحلات السياحية، فضلاً عن مناقصات مرتبطة بالحملات التسويقية عبر مختلف الوسائل المطبوعة والرقمية والخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تشمل الفرص المتاحة مناقصة خاصة بجناح إيطاليا، وتتضمن أعمال البناء والإكساء والصيانة، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للجناح 36800 قدم مربعة، وسيتم إغلاق باب التقديم على هذه المناقصة بحلول 16 سبتمبر من العام الجاري. وتتضمن الفرص المتاحة حالياً مناقصة للمنتجات الدعائية والهدايا التي تحمل شعار الحدث، بالإضافة إلى مناقصة لألعاب الفيديو الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والبرمجيات المتخصصة، إلى جانب مناقصة للمنتجات الفاخرة التي تحمل علامة الحدث وشعاره، وتتضمن المجوهرات والمنتجات الجلدية ومعدات الكتابة وإكسسوارات الأزياء، إلى جانب فرص أخرى في قطاعات خدمية كالترجمة الفورية والتصوير الفوتوغرافي وإنتاج الفيديو والتجزئة.