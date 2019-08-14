جناح إندونيسيا في «إكسبو 2020 دبي» يستشرف المستقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

أصدر جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، تعليماته بأن يكون الجناح الإندونيسي في «إكسبو 2020 دبي» مستشرفاً للمستقبل وأن يروج لثقافة إندونيسيا.

وبحسب ما نشرته أمس وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء، فقد أدلى إنجارتياستو لوكيتا، وزير التجارة الإندونيسي، بتصريحات لوسائل الإعلام من المقر الرئاسي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، عقب اجتماع وزاري محدود انعقد أمس بالمقر، وترأسه الرئيس الإندونيسي.

وأفاد لوكيتا بأن الاجتماع ناقش التحضيرات لمشاركة إندونيسيا في «إكسبو 2020 دبي» وسلَّط الضوء على دور الجناح الإندونيسي في الحدث في تعزيز علاقات الشراكة بين إندونيسيا والدول الأخرى المشاركة فيه. وقال لوكيتا: «وضع الرئيس ونائبه ثمة مبادئ عامة عديدة بشأن جناح إندونيسيا في «إكسبو 2020 دبي»، ومن أهمها أن يعكس الجناح إندونيسيا اليوم ومستقبلاً.

وعليه، يتعين أن يكون الجناح أكثر استشرافاً للمستقبل، وأن يعكس ثقافتنا وثراء تراثنا». وأضاف لوكيتا: «أكد الرئيس أيضاً أنه يتعين أن تستهدف الأنشطة الترويجية لإندونيسيا في إكسبو 2020 دبي» الشركاء الأجانب المحتملين، منوهاً إلى أهمية استغلال فرصة هذا الحدث على الوجه الأمثل، خاصةً لتعزيز التعاون في مجالات السياحة، التجارة والاستثمار مع منطقة الشرق الأوسط.