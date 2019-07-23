بدء الأعمال الإنشائية لجناح المغرب

المصدر: دبي- البيان

انطلقت الأعمال الإنشائية في الجناح المغربي بإكسبو دبي 2020، الذي يمتد على مساحة 1500 متر مربع وتم تصميمه وفقاً للمعمار المغربي العريق وسيتيح للزوار الاطلاع على المؤهلات والتنوع التي تزخر بها المملكة في مختلف المجالات.

وقال مصطفى الباكوري المفوض العام للجناح المغربي إن مشاركة المملكة في مثل هذه التظاهرات الدولية، تأتي لتسلط الضوء على التراث الحضاري والثقافي المغربي .

وأكد أن نسخة دبي، التي ستشهد مشاركة أكثر من 190 دولة، ستشكل مناسبة جديدة لإبراز مختلف الجوانب المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والثقافي للمغرب، ومساره خلال السنوات الأخيرة وكذلك في المستقبل.

وأشار إلى أن الأعمال الإنشائية سيتم الانتهاء منها في يوليو 2020.ويقع الجناح المغربي في مكان استراتيجي بـ«منطقة الفرص» في المعرض، ويعكس من حيث الشكل والمضمون مختلف تجليات المشهد الثقافي والحضاري للمغرب العريق؛ والمؤهلات الاقتصادية والسياحية بالمملكة.