عدسة «البيان» تستكشف حكاية إكسبو

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

نظم «إكسبو 2020 دبي» جولة استكشافية لوسائل الإعلام لإلقاء نظرة على الحجم الكبير للإنجاز في موقع المشروع الذي تحول إلى ورشة عمل ضخمة تتسارع فيها الخطى لتجهيز الموقع لاستقبال زوار الحدث العالمي الضخم. ورصدت عدسة «البيان» خلال الجولة حجم الإنجاز الضخم في المباني الرئيسية التي تتخذ أشكالاً أيقونية تكتب حكاية إكسبو برواية دبي.

يأتي ذلك فيما ينظم إكسبو دبي 2020 جولات مجانية للزوار في تجسيد للمعنى الحقيقي للشعار الذي قامت على أساسه فكرة الحدث العالمي وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وتواصلت الرحلات التي أتاحت الفرص لأكثر من 3300 شخص من جميع الأعمار والجنسيات لزيارة موقع إكسبو في ظل انبهار الزوار بحجم التطور الكبير في الموقع وسط مطالبات بالسماح للمزيد من الزوار للمشاركة في هذه الجولات التي أغلق باب التسجيل فيها بعد ساعتين من افتتاحه نتيجة الإقبال الكبير.

وأعلن إكسبو 2020 دبي أنه يعكف حالياً على اتخاذ اللازم لزيادة الرحلات، وأن هذه واحدة من سلسلة من الفرص التي تتيح للجميع في أنحاء الدولة كي يكونوا جزءاً من «حكاية إكسبو».

وقالت منال البيات، الرئيسة التنفيذية لشؤون التفاعل المجتمعي في إكسبو 2020 دبي: «قبل أن نشرع أبوابنا للعالم قررنا فتحها للترحيب بالناس في الإمارات لزيارة موقعنا الذي سيحفل بالفعاليات على مدار 6 أشهر من انعقاد الحدث»، مشيرة إلى أن إكسبو 2020 دبي يتيح فرصة فريدة للناس في الدولة ليزوروا موقع الحدث برفقة أسرهم وأصدقائهم ليشاهدوا تحفاً معمارية قيد الإنشاء مثل ساحة الوصل التي ستكون قلب إكسبو النابض أو جناح الإمارات الذي يحاكي صقراً طائراً أو جناح الاستدامة الذي يمثل أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصاميم الرفيقة بالبيئة».

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وتتواصل حتى أبريل 2021، ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زائر، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي.