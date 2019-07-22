«اسأل راشد» للاستعلام عن إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

«اسأل راشد» أحدث منصة إلكترونية تطلقها دبي لخدمة زوار إكسبو دبي، ويتيح لزوار الحدث الاستعلام عن إكسبو، وجمع المعلومات عن العروض والفعاليات، والاشتراك في نشرة أخبار إكسبو، أو لتقديم مقترحات وتعليقات، وللرد على الأسئلة المتكررة التي يطرحها الزوار والمساعدة على توفير وقت ثلاثين ألف متطوع ليتمكنوا من التركيز على تعزيز تجربة الزائر.

تطبيق الخدمة، الذي أطلقته دبي الذكية بالتعاون مع «إكسبو 2020» وشريكيه في مجال الخدمات الرقمية أكسنتشر واتصالات، يعتمد أحدث حلول الذكاء الاصطناعي في خدمة الناس، بالعربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني expo2020dubai.com، وتطبيق إكسبو للهواتف الذكية.

توظيف خدمة «راشد» لإثراء تجربة زوار «إكسبو 2020»