100000 دولار من «إكسبو لايف» للشركات الإستونية

المصدر: دبي - البيان

باتت الشركات الإستونية القادرة على الابتكار مؤهلة للتقدم بطلب الفوز بمنحة تبلغ قيمتها 100,000 دولار من برنامج «إكسبو لايف»، وهو برنامج الشراكة الذي أطلقه معرض «إكسبو 2020 دبي»، بهدف دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لما ذكرته أمس صحيفة «ذي بالتيك تايمز»، التي تغطي أخبار دول البلطيق الثلاث: إستوينا ولاتفيا ولتوانيا، فإن هذه المنحة تأتي في إطار مشاركة إستونيا في «إكسبو 2020 دبي».

ونقلت الصحيفة عن أندريس كاسك، المسؤول عن تمثيل إستونيا في «إكسبو 2020 دبي»، تصريحات قال فيها: «لقد موّل برنامج «إكسبو لايف»، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، حتى الآن، 121 مشروعاً من 65 دولة، وهناك شركات لاتفية وفنلندية حصلت بالفعل على دعم من البرنامج. لذا، فالأمر بالقطع يستحق الاهتمام والتقدم بطلب للفوز بفرص التمويل».