إكسبو يفتح أبوابه للجمهور مجاناً 40 يوماً

المصدر: دبي - البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن فتح أبوابه للجمهور لتمكينهم من الحصول على لمحة عن التحضيرات الجارية لاستقبال الحدث الأضخم في العالم والذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي، وتتيح جولات تنظم خصيصاً لهذا الغرض تعريف الجمهور بما ينتظرهم على مدار 173 يوماً تشمل الفعاليات والاحتفالات والفنون والثقافة والابتكارات من 192 دولة والملايين من الزوار من كل أنحاء العالم.

ودعا إكسبو سكان الإمارات من المواطنين والمقيمين، للمشاركة في جولات إلى حيث يصنع الحدث الأروع في العالم ضمن رحلات مجانية إلى موقع إكسبو الممتد على 4.38 كيلومترات مربعة في دبي الجنوب.

واعتباراً من يوم السبت المقبل إلى السبت 31 أغسطس، ستُقل حافلات إكسبو الزوار من نقاط تجمع محددة، بما فيها دبي مول وأبوظبي مول وعدد آخر من المواقع المختارة في الشارقة والإمارات الشمالية.

وفي طريقهم إلى موقع إكسبو، سيتم تعريف الزوار على تاريخ إكسبو الدولي، وعند وصولهم إلى الموقع، سيجوب الجمهور مركز الزوار، ويتمتعون بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية، قبل العودة إلى الحافلة والتوجه إلى موقع إكسبو، وسيكون الزوار من أوائل الناس الذين سيكتشفون معالم إكسبو الرئيسية، وسيستمعون إلى الحقائق والأرقام المتصلة بهذا الحدث الضخم الذي سيكون الحدث الأروع في العالم.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي في إكسبو 2020 دبي: «لطالما تميزت دورات إكسبو بمعالمها المعمارية المميزة مثل برج إيفل الذي شُيّد عام 1889. ويتيح إكسبو فرصة فريدة للناس ليزوروا برفقة أسرهم وأصدقائهم الموقع ويشاهدوا تحفاً معمارية قيد الإنشاء مثل ساحة الوصل أو جناح الإمارات».

وأضافت: «نتطلع قدماً للترحيب بالعالم في 2020، ولكن قبل أن نشرع أبوابنا للعالم سوف نفتحها للترحيب بالناس من الإمارات لزيارة موقعنا الذي سيحفل بالفعاليات على مدار الأشهر الستة لانعقاد الحدث العالمي».

وتنظم الجولات أيام السبت والاثنين والأربعاء وهي متاحة للجميع مجاناً بشرط الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني وحمل بطاقة هوية.