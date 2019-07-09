بلتون: إيرادات سياحة قوية مصاحبة لمعرض إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أكد قسم البحوث بشركة بلتون المالية أن الحكومة الإماراتية قدمت حزمة قوية من المحفزات للاستثمار من شأنها فتح المجال أمام إمكانات الاستثمار الأجنبي، متوقعاً أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام في نطاق 2% على الرغم من خفض إنتاج البترول للمرة الثانية في 2019، بفضل زيادة إنتاج الغاز .

وقالت: «دبي ستقود نمو الناتج المحلي من خلال المشروعات المقرر الانتهاء من تنفيذها في 2019».وتوقعت الشركة أن يستعيد فائض الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي مستوياته فوق 10% مع استمرار إيرادات السياحة القوية المصاحبة لمعرض إكسبو، ومن المتوقع وفود 28.6 مليون سائح في 2019، مع تواصل قوة العمالة الوافدة قبل المعرض.

ورجحت الشركة الحفاظ على الفائض المالي (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي) المحقق عام 2018 مع توقعات أن يبلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وتوقعت نمو فاتورة الإنفاق بنسبة 7% إثر زيادة الإنفاق على إجمالي النفقات الجارية.