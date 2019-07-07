ماليزيا تستهدف استثمارات بـ 9 مليارات درهم من «إكسبو دبي»

المصدر: دبي- سيد صالح

تستهدف ماليزيا الفوز باستثمارات وصفقات تجارية يبلغ مجموعها الإجمالي 10 مليارات رينغيت ماليزي «8,8 مليارات درهم» من مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي».

ونشرت صحيفة «ذي ستار» الماليزية تقريراً، أمس، عن خطط وطموحات الحكومة في ماليزيا لمشاركتها في الحدث المُنتَظَر.

ونقلت الصحيفة اليومية التي تصدر بالإنجليزية في تقريرها تصريحات أدلت بها ييو بي يين، وزيرة الطاقة والعلوم والتقنية والبيئة والتغير المناخي في ماليزيا.

وأفادت يين بأن حكومتها وضعت نصب عينيها هدفاً يتمثل في الفوز أثناء مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» بعقود لاستثمارات في ماليزيا وصفقات تجارية تجني من ورائها عائدات لا تقل عن 10 مليارات رينغيت. وعلاوة على ذلك، تتوقع الحكومة الماليزية أيضاً أن تظفر خلال الحدث بما لا يقل عن 1,000 عميل لشركاتها التجارية المشاركة فيه، وأن تبرم ما لا يقل عن 20 مذكرة تفاهم أو اتفاقيات شراكة.

وذكرت يين أن الحكومة ممثلة في المؤسسة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية «ماتريد» عرضت منحاً تبلغ قيمتها الإجمالية 200,000 رينغيت لحث الشركات الماليزية على المشاركة في جناح ماليزيا في «إكسبو 2020 دبي».

وقالت يين: «نستهدف على الأقل 1 مليون زائر لجناحنا في المعرض، منهم على الأقل ممثلون ووفود لــ 20 دولة. وعلاوة على ذلك، ننتظر على الأقل حضور 5,000 شخص مشارك في المعرض لبرامجنا التي سننظمها ضمن فعاليات الحدث. نعم، نحن نتوقع لذلك. ولم لا؟ إنه أمر ممكن».