«غلوبال تريد»: إكسبو 2020 دبي فرصة غير مسبوقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يوفر معرض إكسبو 2020 دبي فرصة غير مسبوقة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ليس في الإمارات فقط، بل في العالم، وفق ما ذكرته مجلة غلوبال تريد الأمريكية العالمية.

وأشارت المجلة الى أن بنك الإمارات دبي الوطني خصص حزمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة ذات العلاقة بمعرض إكسبو 2020. وتشمل الحزمة ميزات تفضيلية وهي متاحة للمشاريع المعنية المسجلة في إكسبو 2020. ويشمل دعم البنوك توفير التمويل التجاري قصير الأجل ورأس المال العامل والقروض التجارية بشروط جذابة وميسرة.

وقالت المجلة إن أكثر الرابحين من هذا المعرض الدولي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة وتستضيفه دبي، هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة. واتخذ المعرض فعلاً بعض الخطوات من أجل تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق طموحاتها. وأطلق المعرض في يوليو 2018 منصة إلكترونية تمكن الشركات من جميع أنحاء العالم من التقدم من أجل الحصول على فرص أعمال في إطار المعرض العالمي.

وتهدف المنصة إلى تمكين الشركات، الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص مثل الإعلان عن المنتجات والوصول لفرص عمل جديدة من الموردين المحليين والأجانب للمعرض وشركائه والمشاركين الدوليين .

وتم تسجيل 32 ألف مورد من 151 دولة في المنصة، منها 80% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق ما ذكرته تينا غانم مدير منصة معرض إكسبو عبر الإنترنت. وأضافت أن جميع المناقصات ذات العلاقة بالمعرض توضع مباشرة حالياً على المنصة و60 % من عقودنا تم منحها لمشاريع صغيرة ومتوسطة.