2000 غرفة من «سيتي ماكس» في استقبال ضيوف إكسبو

المصدر: دبي- البيان

تستعد مجموعة فنادق «سيتي ماكس» علامة الضيافة الإماراتية لاستقبال ضيوف اكسبو دبي بجاهزية 2000 غرفة يتم إنجازها حالياً من خلال افتتاح عدد من الفنادق بحلول 2020، وفقاً لتصريحات علي شريف، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فنادق «سيتي ماكس»، على هامش الافتتاح الرسمي لفندق «سيتي ماكس البرشاء» الخميس الماضي، والذي يشكل الإضافة الأحدث إلى محفظة المجموعة، ويعتبر فندقها الثاني في منطقة البرشاء والخامس على مستوى دولة الإمارات، ويأتي هذا الافتتاح عقب الافتتاح الناجح لفندق «سيتي ماكس رأس الخيمة» في نوفمبر نهاية العام الماضي، ليثري محفظة العلامة إلى خمسة فنادق في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى فندق العلامة السادس في مدينة أسوان المصرية.

وتحدث شريف عن خطة التوسع الاستراتيجية التي تنتهجها فنادق سيتي ماكس في الإمارات والخارج، وقال: «نخطط لافتتاح فنادق جديدة في المملكة العربية السعودية ومصر، ونحرص كل عام على المشاركة في أكثر من 20 معرضاً سياحياً عالمياً داخل وخارج الدولة، وتستقبل فنادق سيتي ماكس الضيوف من كافة أنحاء العالم، وخاصة المسافرين من آسيا وأوروبا وروسيا، ونحن نولي ضيوفنا خدمات مميزة ونركز على خدمات الأطعمة والمشروبات لاستقطاب السياحة الداخلية أيضاً، ونهدف من خلال خططنا التسويقية وعروضنا لجذب كافة فئات المسافرين من جميع أنحاء العالم».

وقال شريف: أطلقنا خلال نوفمبر العام الماضي، فندق سيتي ماكس رأس الخيمة الذي بدأ منذ افتتاحه في اليوم الأول باستقبال عدد كبير من الضيوف حتى وصل الإشغال إلى كامل العدد خلال الربع الأول من العام الحالي، متفوقاً بذلك على العديد من الفنادق ذات الخمس نجوم، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن تصنيف موقع بوكينع دوت كوم، ويسرني الإعلان عن التحضير لافتتاح فندق سيتي ماكس بيزنس باي قريباً والذي سوف يضم 361 غرفة وجناحاً والعديد من قاعات الأعمال، وسوف يستقطب مسافري الأعمال والترفيه حيث يحتوي على مطاعم كبيرة المساحات وحديقة مكيفة ومنتجع صحي متكامل، ونحن نخطط للتوسع أكثر في دولة الإمارات ولدينا استراتيجية مدروسة في عملنا.

وأضاف نشعر بالفخر والسعادة اليوم لافتتاح الفندق الثاني لفنادق سيتي ماكس في منطقة البرشاء في دبي، وقد اخترنا منطقة البرشاء تحديداً لافتتاح الفندق الجديد، نظراً للنجاح الذي حققه فندق «سيتي ماكس البرشاء آت ذا مول» القريب من مول الإمارات على مدى السنوات الماضية، ولأن منطقة البرشاء تعتبر من أهم المناطق الحيوية في دبي في قلب مناطق الأعمال، وهي قريبة من مطارات دبي وشارع الشيخ زايد، وعلى بعد دقائق معدودة من (مول الإمارات) الذي يحتضن مجموعة من أهم المتاجر ووجهات الترفيه مثل (سكي دبي) وغيرها، مما يلبي كافة احتياجات مسافري الأعمال والترفيه، ممن ينشدون إقامة تجمع بين وسائل الراحة التي نوفرها، والأجواء الدافئة لفنادق البوتيك«.

وأشار إلى أن الفندق الجديد يضم 120 غرفة تتميز بمساحات كبيرة قياساً بغرف الفنادق الأخرى، والتي تم تجهيزها بمجموعة من المرافق الداخلية التي تلبي كافة احتياجات المسافرين، وذلك استجابة لما تشهده سوق الضيافة مؤخراً من طلب متنامٍ على الحجوزات الخاصة بالنساء حصراً للأفراد والمجموعات».