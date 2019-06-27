وضع حجر الأساس للجناح البريطاني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

وضع أمس وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس حجر الأساس للجناح البريطاني في معرض إكسبو 2020 دبي، ليبدأ البناء رسمياً في الجناح.

وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي بهذه المناسبة إن الإمارات وبريطانيا تربطهما علاقات وثيقة وقوية لها تاريخ طويل، وسوف تستمر تلك العلاقات في الازدهار والنمو حيث نتعاون في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة إلى الفنون والتقنية والتعليم. وسوف يساهم معرض إكسبو 2020 دبي في نمو هذه العلاقات.

وهنأت بريطانيا ببدء البناء في جناحها في المعرض العالمي. وقال الوزير البريطاني بهذه المناسبة إن معرض إكسبو 2020 دبي هو أول نشاط دولي تشارك فيه بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي وتصبح شريكاً تجارياً مستقلاً.