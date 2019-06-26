ضاحي خلفان يطّلع على عرض تقديمي حول «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، على عرض تقديمي حول معرض إكسبو 2020، تضمن كافة المعلومات عن تنظيم هذا الحدث الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع ضم جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وممثلين عن اللجنة التنظيمية للمعرض.

كما حضر الاجتماع العميد احمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد علي خليفة الغيص، نائب أول، رئيس المدير التنفيذي للعمليات، رئيس الأمن، بإدارة الأمن في إكسبو2020، وريم سعيد الحاتمي، مدير مشاريع، استشراف المستقبل، إدارة الأمن بإكسبو 2020.

كما ناقش الاجتماع مجالات التعاون مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وإمكانية الاستفادة من الأفكار الإبداعية للموهوبين، وتوظيفها في المجال الأمني خلال فعاليات المعرض.