هولندا تدشن جناحها في إكسبو باستخراج المياه من الهواء

المصدر: دبي - بشار باغ

أطلقت هولندا الأعمال الإنشائية في جناحها بإكسبو 2020 دبي بأسلوب مبتكر، حيث قام أمس، هانس ساندي القنصل الهولندي ومفوض عام الجناح، بالنيابة عن سيغريد كاغ وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، بتقديم زجاجة من مياه الشرب المستخرجة من الهواء في هولندا إلى نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو، وترمز هذه الخطوة إلى الابتكارات والمعارف التي ستقدمها هولندا من خلال جناحها في الحدث العالمي وتجسد أيضاً موضوع «تكامل الماء والطاقة والغذاء».

ومن خلال مقطع فيديو أكدت الوزيرة الهولندية وهي تقف أمام جهاز استخراج المياه أهمية إدراك المسؤولية المشتركة للدول تجاه كوكب الأرض ومستقبل الأجيال، مضيفة «من خلال الابتكارات المطورة والتي تربط قضايا المياه والغذاء والطاقة، نتطلع للمساهمة في إكسبو».

وتم بث الفيديو في موقع الحدث خلال مراسم تسليم زجاجة المياه بحضور مسؤولين من مكتب إكسبو وشركة التصميم المعماري المسؤولة عن تصميم الجناح وممثلين عن الشركات الهولندية الداعمة للجناح.