إكسبو 2020 دبي يعزز شراكته مع «جاكوبس مايس» للاستشارات الإنشائية

المصدر: دبي - البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي تعيين شركة الاستشارات الإنشائية «جاكوبس مايس» مزوداً رسمياً لإدارة تسليم البرامج في هذا الحدث العالمي، ويأتي ذلك تعزيزاً للشراكة الحالية الناجحة بين الطرفين، ودعماً لطموحات إكسبو بتشييد موقع عالمي الطراز يجتذب خلال مدة انعقاده نحو 25 مليون زائر.

ومنذ تعيينها كاستشاري لإدارة المشاريع في يناير 2015، عملت «جاكوبس مايس» كجزء من الفريق المسؤول عن إدارة عمليات التصميم والتشييد في موقع إكسبو 2020 دبي؛ وهي تشرف على كافة العمليات التشغيلية بدءاً من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية إلى إدارة المشاريع في مناطق المواضيع الفرعية الثلاثة والمساحات العامة ومنطقة ساحة الوصل. علاوة على ذلك، تتابع «جاكوبس مايس» العمليات الإنشائية المزمعة في قرابة 100 جناح يتولى المشاركون والشركاء الدوليون بناءها بأنفسهم.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي: برهنت جاكوبس مايس على مكانتها كشريك موثوق، حيث قامت بدور محوري في ضمان سير الأعمال الإنشائية وفقاً للجدول الزمني المحدد، إذ إن تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم الهائل يتطلب جهداً تعاونياً كبيراً ويصعب تحقيقه دون تبادل المعارف والخبرات وإجراء التحسينات المتواصلة جنبا إلى جنب مع شركائنا.

وقال عامر بطيخي، نائب رئيس قسم التطوير والمبيعات لشؤون المباني والبنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في «جاكوبس»: فخورون وسعداء لاختيارنا مزوداً رسمياً لإدارة تسليم البرامج في إكسبو 2020 دبي، والمساهمة في إنشاء موقع رائع لاحتضان هذا الحدث العالمي. لقد كان من الرائع رؤية التقدم المتواصل في الموقع، ونحن على ثقة بأنه سيبهر ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم عندما يفتح أبوابه في أكتوبر من العام المقبل.

وقال جاسون ميليت الرئيس التنفيذي للعمليات الاستشارية في مايس: مثّل الإشراف على عمليات التصميم والتشييد في موقع إكسبو 2020 دبي رحلة رائعة بالنسبة لشركة جاكوبس مايس، ويأتي اختيارنا مزوداً رسمياً ثمرة سنوات من الشراكة الوثيقة والعمل الجاد بالنيابة عن عملائنا. ونحن نتطلع قدماً لإبهار العالم بموقع إكسبو المذهل عندما يفتح أبوابه العام المقبل.

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لدى «جاكوبس مايس» - وهي مشروع مشترك بين الشركة الهندسية «جاكوبس إنجينيرج» وشركة الاستشارات والإنشاءات «مايس» - أكثر من 200 استشاري يعملون في موقع إكسبو 2020. ويأتي تعيين الشركة مزوداً رسمياً بمثابة مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الطرفين، والذي أفضى إلى تطوير موقع الحدث، بما في ذلك مناطق الفرص والتنقل والاستدامة التي تم الإعلان عن استكمالها مؤخراً.