وضع حجر الأساس لجناح النرويج في إكسبو 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

وضعت النرويج أخيراً حجر الأساس لجناحها في موقع إكسبو 2020 دبي بحضور نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي ومجموعة من المسؤولين النرويجيين.

ويقع الجناح في منطقة الفرص ضمن موقع إكسبو ويحمل شعار «النرويج الدولة البحرية الرائدة»، وذلك بهدف التعريف بمكانتها كدولة بحرية رائدة، ومن شأن تصميم الجناح ومحتواه أن يسلط الضوء على مساهمات النرويج في ترسيخ المفاهيم المتعلقة بأهمية الاستخدام الرشيد والتنمية المستدامة للمحيطات. وبأسلوب تفاعلي يغلب عليه المرح، ستستعرض النرويج مختلف القطاعات المعنية بالبحار والمحيطات، وأحدث الأبحاث والحلول في هذا المضمار، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبالإضافة إلى جناح النرويج الذي يمثل العنصر الجوهري في مشاركة النرويج في إكسبو 2020 دبي. ستخصص الدولة الاسكندنافية أياماً وأسابيع تنظم فيها أنشطة وفعاليات لتسليط الضوء على أبرز القضايا المعنية بالمحيطات، والمسائل المرتبطة بالاستغلال الرشيد والتنمية المستدامة للمحيطات وثرواتها الطبيعية.

وتهدف جميع الفعاليات التي تنظمها النرويج خلال إكسبو 2020 دبي إلى تقديم لمحة موجزة عما يمكن للنرويج القيام به للحفاظ على المحيطات واستغلال ثرواتها الطبيعية بشكل مستدام. وتبدأ تجربة الزائر للجناح النرويجي من قاع البحر، لتعبر بالزوار عبر الأعماق وصولاً إلى سطحه، لتغطي الجوانب البيئية والمناخية، والأبحاث والابتكار، مستعرضة حلولاً مستدامة تقدمها شركات نرويجية متخصصة في تقنيات المحيطات من شتى قطاعات الأعمال.

تسعى النرويج لجعل جناحها في إكسبو 2020 دبي مفعماً بالمرح وزاخراً بالمعلومات المرتبطة بموضوع المشاركة، الذي سيسهم بدوره في استقطاب اهتمام الزوار وإثارة فضولهم حول قضية الاستغلال الرشيد لثروات المحيطات وتنميتها بشكل مستدام.

سيكون فضاء العرض الرئيسي في الجناح النرويجي مساحة تفاعلية تمتد على 680 متراً مربعاً تجمع الزوار في أجواء مفعمة بالمرح وغنية بالمعلومات القيّمة التي يتم طرحها بأسلوب شيق وممتع يقدم العلوم والمعارف لجميع الزوار.