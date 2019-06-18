إكسبو يلبي أذواق ملايين الزوار بـ 50 مطبخاً عالمياً

المصدر: دبي - البيان

يتطلع «إكسبو 2020 دبي» لتلبية أذواق ملايين الزوار، عبر توفير كل الخدمات والخيارات التي تجعل زيارتهم للمعرض تجربة لا تنسى، لذلك أعلن إكسبو أمس توقيع اتفاق مع «الإمارات لتموين الطائرات» لتوفير المنتجات الطازجة من مزرعتها الرأسية الأكبر من نوعها في العالم، الواقعة بالقرب من موقع إكسبو.

ويتيح ذلك لملايين الزوار استكشاف أطباق عالمية متميزة ستقدمها مطاعم «تجارب الطهي في إكسبو»، التي ستديرها «الإمارات لتموين الطائرات»، وتوفير باقة واسعة من الأطباق العريقة من ثقافات الدول المشاركة، لتتيح لهم تذوق وصْفات أكثر من 50 مطبخاً عالمياً، والتي ربما لم يتذوقوها قبل عبورهم بوابات إكسبو 2020 دبي. ومن المتوقع تقديم 50 مليون وجبة على مدار فترة انعقاد الحدث.

«الإمارات لتموين الطائرات» توفر الأغذية الطازجة لزوار «إكسبو»