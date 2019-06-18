70 % من مواد جناح لوكسمبورغ في إكسبو دبي يُعاد استخدامها

المصدر: دبي - البيان

أكدت لوكسمبورغ أن مواد جناحها في معرض إكسبو 2020 دبي، يمكن إعادة استخدامها بعد انتهاء المعرض. وقد بلغت تكلفة جناح لوكسبمورغ، من تصميم شركة ميتافورم، 35.9 مليون دولار (131.8 مليون درهم). يمول جناح لوكسمبورغ في معرض إكسبو 2020 دبي جمعية الاتصالات بالأقمار الصناعية الأوروبية بالتعاون مع شركة بريد وتلغراف لوكسمبورغ.

وقال وزير الاقتصاد اللوكسمبورغي اتين شنايدر أمام البرلمان إن ميزانية المعرض تشمل بناء الجناح، الذي يتكون من ثلاثة طوابق، مضيفاً أنه يمكن إعادة استخدام 70% من المواد المستخدمة فيه وإعادة تدويرها.

وأضاف الوزير أن الجناح سيكون فرصة رائعة للترويج لما تمثله لوكسمبورغ من ابتكار وتطوير مُستدام، وسيكون تصميمه مبهراً وملهماً لكل الأعمار والاهتمامات. وعبر عن أمله في أن يكون الجناح وجهة أساسية للملايين من زوار إكسبو 2020 دبي.