كوكب روسي في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

نشر الحساب الرسمي لإكسبو 2020 دبي على منصة تويتر أمس مقطع فيديو يظهر لمحة عن التصميم الخارجي للجناح الروسي في الحدث، حيث يحاكي التصميم شكل كوكب فضائي تحيط به مدارات ملونة، في تعبير عن تطور التقنية الفضائية الروسية وما حققته في سبر أغوار الفضاء.

وتضمن مقطع الفيديو دعوة لتجربة احتمالات الغد عبر زيارة الجناح الروسي في إكسبو 2020 لاستكشاف كيف يمكن للبشر التفاهم بين بعضهم البعض بالرغم من الاختلافات، وكيف يمكن ربط الأفراد والعقول دون انتقال من موقع لآخر، وستعرض روسيا في الجناح المعارف الواسعة التي تتمتع بها في مجموعة متنوعة من المجالات.