استطلاع «البيان الاقتصادي»: الجمهور بانتظار أول زيارة لمعرض إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت نتائج استطلاع أجراه «البيان الاقتصادي» أن النسبة الكبرى من المشاركين لم يتسنَّ لهم بعد زيارة أي من الدورات السابقة لمعرض إكسبو الدولي الذي يقام كل خمس سنوات في إحدى مدن العالم منذ 1851، وبالتالي يشكل إكسبو 2020 دبي فرصة غير مسبوقة لشرائح واسعة من المجهور لزيارة هذا الحدث التاريخي للمرة الأولى، والاطلاع على ما تقدمه أكثر من 192 دولة مشاركة، ما يعكس الزخم والترقب الذي يسبق انطلاقة المعرض الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وطرحت «البيان» سؤال الاستطلاع: «هل قمت بزيارة أي من الدورات السابقة لمعرض إكسبو الدولي؟» على جمهور القراء والمتابعين عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة وصفحاتها على تويتر وفيسبوك.

وأشار 88 % من المشاركين في الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني إلى أنهم لم يزوروا الدورات السابقة للمعرض من قبل، مقابل 12% ممن قاموا بزيارته في السابق، فيما بلغت نسبة زوار معارض إكسبو السابقة من المشاركين في الاستطلاع على تويتر إلى 16% مقابل 84% لم يقوموا بزيارته من قبل، وبلغت نسبة زوار الحدث 13% في الاستطلاع على فيسبوك مقابل 87% ممن لم يستطيعوا زيارة المعرض العالمي.

ويزخر إكسبو 2020 دبي بأجندة حافلة بالأنشطة الفنية والثقافية والفعاليات الترفيهية، وسيكون زواره من مختلف الأعمال والجنسيات على موعد مع تجارب مبهرة لا تنسى خلال فعاليات الحدث التي تستمر ستة أشهر.

وتتضمن الفعاليات أكثر من 15 ساعة ترفيه يومياً و60 عرضاً حياً على مدار الأيام السبعة لكل أسبوع بحسب الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى مرافق الضيافة التي تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى توفر أطايب الوجبات والمشروبات من كل أنحاء العالم، وتشمل منافذ لتقديم المأكولات الشعبية والمطاعم الراقية ووجبات للعائلة وممارسات تغذية مستدامة ورحلة مذاقات في متناول الجميع.