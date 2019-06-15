ليتوانيا تكشف عن تصميم جناحها في إكسبو 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

اعتمدت ليتوانيا رسمياً تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، وذلك بعد مسابقة أطلقتها وزارة البيئة الليتوانية واستقطبت 12 تصميماً هندسياً، وسيتم توليد أكبر قدر ممكن من الطاقة اللازمة للجناح بالاعتماد على موارد الطاقة المتجددة بهدف تخفيض البصمة الكربونية للمبنى.

وكانت داليا غريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا قد أكدت في شهر مايو من العام الماضي مشاركة بلادها في إكسبو 2020 دبي حيث ستقوم بعرض أحدث تقنيات الطاقة الشمسية والليزر وعلوم الحياة.

وأكدت أن التواجد في إكسبو 2020 سيتيح فرصاً جديدة للشركات الليتوانية لتعزيز مكانتها في الإمارات، ما يشكل سوقاً ذات أولوية للصادرات الليتوانية، فضلاً عما تمثله الإمارات من بوابة لدول المنطقة وشمالي أفريقيا.