تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي لجناح اليابان في إكسبو دبي 2020

المصدر: طوكيو - وام

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بجناح اليابان في معرض إكسبو دبي 2020، حيث تجري الاستعدادات لتشييد الجناح بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، مع وزارات الداخلية والاتصالات، والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة والغابات، والأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية.

وبحسب بيان للوزارة، فإن الموقع يحتوي على أحدث المعلومات المتعلقة ببناء ومعروضات جناح اليابان، فضلاً عن الأحداث ذات الصلة التي سوف يتم تنظيمها في اليابان في الفترة التي تسبق المعرض.

وبمجرد استكمال التحضيرات للمعرض، سوف تكون هناك تقارير منتظمة عن الأحداث المتعلقة بجناح اليابان مع ملخصات لأحدث الأخبار، وكلها ستكون متوافرة على الموقع باللغات اليابانية والإنجليزية والعربية بدءاً من مطلع يوليو.