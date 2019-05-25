حدائق في إكسبو تستوعب 25 ألف زائر

المصدر: دبي - بشار باغ

يتضمن إكسبو 2020 دبي أماكن واسعة تلائم كل الاحتفالات التي تقام في الهواء الطلق، وتصل الطاقة الاستيعابية لـ 3 حدائق في موقع الحدث إلى 25500، بما في ذلك حديقة الفرسان التي تتسع لما يقرب من 2500 شخص بينما تتسع حديقة اليوبيل لنحو 15 ألف شخص.

أما حديقة ساحة الوصل فتتسع لأكثر من 8000 شخص بحسب الموقع الالكتروني للحدث، وتشكل ساحة الوصل واحة مستدامة بما تضمه من مساحات خضراء وأشجار ونوافير مائية ومرافق خدمية وترفيهية لاستضافة الزوار والفعاليات الجماهيرية، ويغطيها سقف يبلغ ارتفاعه 65 متراً يتألف من قبة ذات تصميم مستوحى من شعار إكسبو، وسيكون سقف القبة شفافاً ليعمل كشاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج بنطاق 360 درجة وتشكل ساحة الوصل التي يبلغ قطرها 150 متراً المركز الرئيسي للموقع وتشكل الساحة همزة الوصل بين مناطق الموضوعات الثلاثة: الفرص، والتنقل، والاستدامة.

ويحتضن إكسبو مساحات تتضمن مناظر طبيعية مستوحاة من طبيعة الإمارات تضم النخيل والأشجار التي تنمو في الصحراء والجبال والوديان، وبدأ موقع الحدث بالتزين بأشجار الغاف في المناطق العامة.