«أسكوت العالمية للفنادق» تعتبر إكسبو فرصة حقيقية لنمو أعمالها

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة أسكوت العالمية للفنادق، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، عن خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أن معرض إكسبو دبي 2020 فرصة حقيقية لنمو أعمالها، وجاء ذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الذي تستضيفه دبي حالياً لغاية 1 مايو 2019، وأكّدت إدارة أسكوت أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تشكلان أهم الوجهات الرئيسية لمشاريعها المستقبلية في المنطقة، ولفنادقها الجديدة المقرر افتتاحها خلال العامين المقبلين.

مساحة تواصل

وقال حفيظ المرابطي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت العالمية للفنادق: نحرص على المشاركة في معرض سوق السفر العربي في دبي، وهو يشكل مساحة واسعة للتواصل مع جميع خبراء السياحة والفنادق من كافة أنحاء العالم تحت سقف واحد، ولدينا 19 فندقاً في منطقة الخليج منها فندقان في الإمارات من فئة الشقق الفندقية الفخمة، وسوف نفتتح في العام القادم فندق سيتادينس قرية التراث في دبي على امتداد خور دبي، ونحن نعتبر إكسبو 2020 فرصة حقيقية لجميع الفنادق والوجهات السياحية لرفع أعمالها وزيادة الإشغال، ونحن مستعدون لاستضافة ضيوف دبي خلال فترة هذا المعرض العالمي الهام.

وحول توسع المجموعة في المملكة العربية السعودية، قال فنسنت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لشركة «أسكوت» في الشرق الأوسط وأفريقيا: تشهد «أسكوت» فترة نمو كبير في المملكة العربية السعودية، وخلال السنوات الأربع الماضية، منذ إطلاق فندق «أسكوت التحلية جدة»، أول فنادق العلامة في المملكة العربية السعودية، حققت الشركة حضوراً رائداً في السوق السعودية من خلال توفير مجموعةٍ متميزة من الشقق الفندقية.