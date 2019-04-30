باقات تذاكر إكسبو الشهرية والموسمية في أكتوبر

المصدر: دبي ـــ بشار باغ

أفاد خالد شرف، رئيس شؤون الأعمال الدولية، المشاركات الدولية في مكتب إكسبو 2020 دبي، أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد الإعلان عن باقات التذاكر الشهرية والموسمية للحدث.

وأوضح شرف لـ«البيان الاقتصادي» أن دراسة أجراها مكتب إكسبو 2020 توقعت عودة الزوار المحليين من داخل الدولة لزيارة الحدث ما بين 3 إلى 4 مرات مقابل 1.2 معدل زيارة الزائر من خارج الدولة، وأشار إلى أن زيارة مختلف أنحاء الموقع والاطلاع بتأن وتعمق على جميع مكوناته ومرافقه والاستمتاع بفعالياته قد تستغرق ما بين 7 أو 10 أيام.

وحول أسعار الباقتين التي تم الإعلان عنهما مؤخراً والتي شملت تذكرة الدخول ليوم واحد للكبار بسعر 120 درهماً، وتذكرة الدخول لثلاثة أيام بسعر 260 درهماً، أشار شرف إلى أن تحديد أسعار تذاكر الدخول إلى الحدث تم بعد دراسات مكثفة لأسعار تذاكر الدورات السابقة لمعارض إكسبو الدولية وكذلك تذاكر الحدائق الترفيهية في المنطقة.

لافتاً إلى أن تذاكر إكسبو 2020 تتمتع بأسعار تنافسية نظراً لأهمية هذا الحدث التاريخي العالمي وشموليته وتنوع فعالياته وأنشطته المبتكرة، حيث يوفر فرصة للاطلاع على ما تقدمه 192 دولة مشاركة من فعاليات ثقافية وترفيهية وحضارية وفرص تجارية واستثمارية أيضاً، خاصة وأن كل دولة ستحتفل بعيدها الوطني خلال فعاليات الحدث.

إعفاءات

ولفت شرف إلى أن إكسبو 2020 سيقدم مجموعة من الإعفاءات والتخفيضات، بما في ذلك الدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.

وسيحصل الصغار والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، وكذلك الطلبة من مختلف الأعمار على تخفيض بنسبة 50 في المئة، بينما سيكون لأصحاب الهمم حق الدخول المجاني، مع منح تخفيض بنصف السعر للشخص الذي يرافقهم. وسيقدم برنامج إكسبو للمدارس أيضا رحلات خاصة لطلبة المدارس من جميع الأعمار بهدف إتاحة تجارب تعليمية مليئة بالمرح للجيل المقبل تتمحور حول المواضيع الفرعية لإكسبو.

وفي ظل وجود مناطق الموضوعات، التي تسلط الضوء على الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو، الفرص والتنقل والاستدامة، وتضم 192 جناحا للدول المختلفة، سيرغب ضيوف إكسبو 2020 دبي بأكثر من زيارة لاستكشافه والاستمتاع بكل ما يقدمه.

عروض

وأشار شرف إلى أن كل يوم من أيام إكسبو 2020 سيكون هناك أكثر من 60 فعالية حية، بما في ذلك الاستعراضات والعروض الموسيقية العالمية والورش العملية وغيرها من وسائل الترفيه المتنوعة المناسبة للجميع.

وستقام احتفالات عامة في كافة أرجاء إكسبو خلال بعض الأيام الخاصة مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات ومهرجان الديوالي وعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية والعام الصيني الجديد واليوم العالمي للمرأة. نحن في إكسبو 2020، لا نحتفي بالمستقبل فحسب، بل نحتفي بالمتعة أيضاً.

كما سيكون إكسبو 2020 أيضاً وجهة لتذوق أطيب الأطعمة ومشروبات من أنحاء العالم، حيث يقدم أطعمة من نحو 50 من المطابخ العالمية، وتجارب طهي مبتكرة، وتقنيات الأغذية المستقبلية، والأطباق التقليدية والحديثة والوجبات السريعة ومختلف أصناف الطعام التي تناسب كل الأذواق وكل الميزانيات.

موزعو التذاكر

انطلاقاً من شهر مايو المقبل، سيتاح للمسافرين الدوليين اقتناء تذاكر اليوم الواحد والثلاثة أيام ضمن باقات سفر متكاملة من خلال موزعي التذاكر المعتمدين من إكسبو 2020. وسيتاح للجمهور المحلي اقتناء هذه التذاكر ابتداء من أبريل 2020، وسيتاح أيضا للزوار شراء التذاكر الشهرية والموسمية مباشرة من إكسبو 2020 اعتبارا من الربع الرابع من 2019.