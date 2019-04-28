«إعمار للضيافة» بدأت الاستعداد لزوار «إكسبو»

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «إعمار للضيافة» أن المجموعة بدأت فعلياً الاستعداد لزوار «إكسبو 2020 دبي»، وقال: «بصفتنا شريك الفنادق والضيافة الرسمي للمعرض، فإن إعمار للضيافة ملتزمة بالترويج لدور هذا الحدث العالمي الكبير كدافع كبير للنمو»، مشيراً إلى أن المجموعة بدأت استعداداتها فعلياً بهدف تزويد الزوار بتجارب ضيافة متميزة تمثل امتداداً للتقاليد الإماراتية الأصيلة ضمن مواقع عدة في مقر استضافة المعرض، بما في ذلك النوادي والردهات الاجتماعية الخاصة بكبار الشخصيات وغيرها.

وقال نيومان في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إننا سنعمل من خلال حضورنا في مقر استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» على استعراض أحدث التوجهات والابتكارات في قطاع الضيافة، بالتزامن مع دورنا في تقديم خدمات التميز الاستثنائية لحاملي البطاقات الخاصة للمعرض، وسيكون تركيزنا موجهاً نحو منح الزوار تجربة تشجعهم على العودة مجدداً إلى دبي والإمارات للاستمتاع بما تحفل به من وجهات ومعالم لا مثيل لها.

محفظة «العنوان»

وأوضح أن محفظة «العنوان للفنادق والمنتجعات» 879 غرفة، بما في ذلك 220 غرفة في «العنوان وسط المدينة» و196 غرفة في «العنوان بوليفارد» و200 غرفة في «العنوان مرسى دبي» و242 غرفة في «بالاس وسط المدينة» و21 غرفة في «العنوان مونتجمري».

وأضاف أن قطاع الضيافة في دبي، ودولة الإمارات يعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، بفضل النمو المتواصل لقطاع السياحة الذي يعد من المقومات الرئيسية في إجمالي الناتج المحلي، وفي عام 2018، أصبحت دبي من بين أكثر 10 مدن استقطاباً للزوار في العالم، محتلةً المركز السابع، ومجتذبة الزوار من كل الدول.

وعلى صعيد الخطط التوسعية لمجموعة «إعمار للضيافة»، قال نيومان إن المجموعة تستعد لافتتاح عدد من الفنادق الجديدة لكل من علامتينا التجاريتين «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، تشمل كلاً من «العنوان فاونتن فيوز» و«العنوان سكاي فيو» في وسط مدينة دبي، بالإضافة إلى «فيدا ذا هيلز» و«فيدا هاربر بوينت».

وبالإضافة إلى ذلك، تستعد «روڤ للفنادق» لافتتاح فندقها الجديد «روڤ آت ذي بارك». وتم فعلياً فتح باب الحجز الإلكتروني في هذه الفنادق، وسط اهتمام كبير من قبل العملاء.

حضور قوي

وأضاف أن «إعمار للضيافة» تواصل دراسة الفرص المتاحة لتعزيز حضورها القوي في دولة الإمارات وأبرز الأسواق العالمية. وهناك حالياً 38 مشروعاً سواء في الدولة أو العالم، وستفتتح أربعة فنادق جديدة هذه السنة بالإضافة إلى فندق جديد من «روڤ»، مشيراً إلى أن حجم إيرادات المجموعة في 2018 وصل إلى 1.559 مليار درهم، بنمو نسبته 3% مقارنة بإيرادات عام 2017، في حين أن متوسط إشغال فنادق المجموعة وصل إلى 71%، متفوقة بذلك على المعدلات السائدة في القطاع، واستمر هذا التوجه الإيجابي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال إن الفعاليات والمعارض المتخصصة تلعب دوراً جوهرياً في دعم نمو القطاع السياحي في دبي، وترسخ مكانتها وجهة أعمال عالمية تستقطب الزوار من كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يساهم بدور بارز في تحفيز نمو السياحة في دبي.

وأضاف كريس نيومان أن المجموعة انطلقت من دبي ونجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع، ولدينا حالياً 14 فندقاً في الإمارات، بما في ذلك خمس وجهات من «روڤ للفنادق». وعلى صعيد الفنادق الفاخرة، لدى «العنوان للفنادق والمنتجعات» ستة فنادق في دبي حالياً.

وساهمت هذه العلامة التجارية الفاخرة في إرساء معايير جديدة على مستوى خدمات الضيافة في العالم، انطلاقاً من شعارها «حيث تتألق الحياة»، حيث تحرص دائماً على تقديم تجربة راقية ومميزة تناسب تطلعات واحتياجات الضيوف على كل المستويات، في أجواء عصرية مفعمة بالرقي تثري إقامة الزوار على كل المستويات، وتجعل منها تجربة لا تنسى بكل المقاييس.

وقال نيومان إن «إعمار للضيافة» تروج لفنادقها في أهم الأسواق المغذية للقطاع السياحي في دبي، مثل الصين والهند وروسيا وأوروبا ومختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول جنوب شرق آسيا.

ونواصل العمل على توسعة نطاق مبادراتنا التسويقية في الأسواق العالمية، وبناء شراكات قوية في هذا المجال، كما هو حال شراكاتنا في المملكة المتحدة وألمانيا. ودعماً لهذه الخطط، أطلقنا العديد من الباقات الترويجية الخاصة.