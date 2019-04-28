«الخوري» تستثمر نصف مليار في مشروعات جديدة

المصدر: دبي- البيان

تسعى شركة «الخوري للفنادق» لتوسعات كبيرة في دبي قبيل بدء معرض «إكسبو 2020»، ومن المقرر أن تعلن في هذا الصدد، خلال مشاركتها في «معرض سوق السفر العربي 2019» عن مشروعات جديدة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنسبة 80% باستثمار قدره 500 مليون درهم، على أن يتم الانتهاء من إنشائها قبل إكسبو.

كما تعمل الشركة على زيادة عدد زوارها من ناطقي لغتي الصينية والروسية، إذ ستطلق موقعاً إلكترونياً جديداً على شبكة الإنترنت يتضمن اللغات الصينية (الماندرين) والروسية. وسيتم عرض الموقع الإلكتروني الجديد في معرض سوق السفر العربي ضمن قسم خاص لدائرة دبي للسياحة.

وقال عبدالله محمد طيب خوري، نائب رئيس فنادق الخوري: إن سوق الضيافة في الإمارات يشهد مرحلة مثيرة من النمو، ونشعر بأن الوقت الحالي هو الأمثل للتوسع في السوق وتعزيز مكانة الشركة وعرض علامتنا التجارية، والتي تعد الأفضل في تقديم خدمات الضيافة العربية.

وأضاف: «إنها ثقافتنا العربية المتميزة التي نسعى للترويج لها في شركتنا، ونحن نسعى بجد مستمر لنقدم خدماتنا بشكل متوافق مع مبادئ الشريعة للضيافة، ونؤمن أن هذه المبادئ تغري ملايين الزوار من جميع أنحاء منطقة الخليج العربي وغيره».

وقال آرون كومار مدير عام قسم الضيافة في فنادق الخوري: «الأمر المميز لدى الشركة في إدارتها للفنادق القائمة هي الاستناد بحد كبير على مبادئ الشريعة للضيافة، إذ إننا نفهم ما يريده المسافرون الإقليميون».

وأضاف كومار: «تسعى فنادقنا لتقديم الضيافة العربية بشكل عصري، لقد جعلنا فنادقنا الوليدة قادرة على أن تنافس وتتفوق على سلاسل الفنادق الكبرى، وذك من خلال استهداف أسواق رئيسية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة بالشرق الأقصى، وشبه القارة الهندية، فنحن نتميز بأننا نفهم تماماً متطلبات المسافرين المسلمين».