تذاكر دخول «إكسبو دبي» بوابة إلى تجربة لا تتكرر

المصدر: دبي- البيان

كشف إكسبو 2020 دبي، أمس، عن أسعار تذاكر الدخول ليوم واحد، وثلاثة أيام، حيث يبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد للكبار (18 عاماً فأكثر) 120 درهماً (33 دولاراً أمريكياً)، بينما يبلغ سعر تذكرة الثلاثة أيام 260 درهماً (71 دولاراً)، ويمكن استخدامها للدخول في أي ثلاثة أيام من مدة فعاليات إكسبو البالغة 173 يوماً، وانطلاقاً من شهر مايو المقبل، سيتاح للمسافرين الدوليين اقتناء تذاكر اليوم الواحد والثلاثة أيام ضمن باقات سفر متكاملة من خلال موزعي التذاكر المعتمدين من إكسبو 2020.

وسيتاح للجمهور المحلي اقتناء هذه التذاكر ابتداء من أبريل 2020، وسيتاح أيضاً للزوار شراء التذاكر الشهرية والموسمية مباشرة من إكسبو 2020 اعتباراً من الربع الرابع من 2019، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التذاكر في وقت لاحق.

وستفتح التذكرة لحاملها باب الدخول إلى تجربة فريدة لا تتكرر، تشمل 60 عرضاً حياً كل يوم، وابتكارات تقنية ستحدد معالم المستقبل، وحفلات لفنانين عالميين، واستعراضات يومية، وعمارة متطورة، واحتفالات خاصة، وأكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات من مختلف بلدان العالم.

وسيقدم إكسبو 2020 مجموعة من الإعفاءات والتخفيضات، بما في ذلك الدخول المجاني للأطفال، الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وسيحصل الصغار والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، وكذلك الطلبة من مختلف الأعمار على تخفيض بنسبة 50 في المئة، بينما سيكون لأصحاب الهمم حق الدخول المجاني، مع منح تخفيض بنصف السعر للشخص الذي يرافقهم.

وسيقدم برنامج إكسبو للمدارس أيضاً رحلات خاصة لطلبة المدارس من جميع الأعمار بهدف إتاحة تجارب تعليمية مليئة بالمرح للجيل المقبل تتمحور حول المواضيع الفرعية لإكسبو.

تشويق وترقب

وقال سانجيف كوسلا، نائب الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي: «بينما يفصلنا أقل من 550 يوماً عن أضخم حدث يقام في المنطقة العربية، يتزايد التشويق والترقب.

نسعى لأن يكون إكسبو 2020 للجميع، ونعتقد أن أسعار التذاكر والتخفيضات والإعفاءات المقدمة ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف. نحن متحمسون لاستقبال ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، ونبذل قصارى جهدنا لضمان أن يجسد هذا الاستقبال أصول الضيافة والحفاوة الإماراتية العربية».

في ظل وجود مناطق الموضوعات، التي تسلط الضوء على الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو، الفرص والتنقل والاستدامة، وتضم 192 جناحاً للدول المختلفة، سيرغب ضيوف إكسبو 2020 دبي بأكثر من زيارة لاستكشافه والاستمتاع بكل ما يقدمه.

استعراضات وعروض

وقالت جيليان هامبرغر، نائب رئيس أول برامج الفعاليات في إكسبو 2020 دبي: «في كل يوم من أيام إكسبو 2020 سيكون هناك أكثر من 60 فعالية حية، بما في ذلك الاستعراضات والعروض الموسيقية العالمية والورش العملية وغيرها من وسائل الترفيه المتنوعة المناسبة للجميع.

وستقام احتفالات عامة في كافة أرجاء إكسبو خلال بعض الأيام الخاصة مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات ومهرجان الديوالي وعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية والعام الصيني الجديد واليوم العالمي للمرأة.

نحن في إكسبو 2020، لا نحتفي بالمستقبل فحسب، بل نحتفي بالمتعة أيضاً». سيكون إكسبو 2020 أيضاً وجهة لتذوق أطيب الأطعمة ومشروبات من أنحاء العالم، حيث يقدم أطعمة من نحو 50 من المطابخ العالمية، وتجارب طهي مبتكرة، وتقنيات الأغذية المستقبلية، والأطباق التقليدية والحديثة والوجبات السريعة ومختلف أصناف الطعام التي تناسب كل الأذواق وكل الميزانيات.

تجربة تذوق

وقال دارين تسي، مدير إدارة برامج الفعاليات في إكسبو 2020 دبي: «بصفته احتفالاً عالمياً يستقبل الملايين من أنحاء العالم، من الواجب على إكسبو 2020 دبي أن يكون وجهة عالمية لتناول الطعام يتيح فرصة الاستمتاع بالنكهات الرائعة والمفاهيم المبتكرة من كل أنحاء العالم.

سيجد كل زائر ما يناسب ذوقه وميزانيته، سواء كان من عشاق الطعام الباحثين عن تجربة تذوق جديدة، أو شخصاً يهتم باكتشاف الأساليب التي ستغير بها التكنولوجيا طريقة طلب الطعام والاستمتاع به، أو ببساطة شخصاً يريد تجربة أطعمة ممتعة بأسعار معقولة».

وانسجاماً مع موضوع الاستدامة وهو أحد المواضيع الفرعية التي يتبناها إكسبو، سيعرض برنامج الأطعمة والمشروبات أحدث الممارسات المستدامة والاتجاهات الجديدة في تناول الطعام، مع توفير الكثير من خيارات الطعام العضوي وغير المضر بالبيئة والتركيز على استخدام المواد المنتجة محلياً وبشكل مسؤول، بالإضافة إلى التقنيات الكفيلة بالحد من هدر الطعام وتقليل مخلفات تغليف الأطعمة وترشيد الطاقة.