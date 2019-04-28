القطاع اللوجستي في الإمارات يشهد طفرة كبيرة خلال إكسبو

المصدر: دبي- البيان

أكد خبراء متخصصون في القطاع اللوجستي في دولة الإمارات أن إكسبو 2020 دبي يمثل فرصة كبيرة لقطاع الخدمات اللوجستية في الدولة، وأن الشركات العاملة في القطاع هي الكاسب الأكبر، مشيرين إلى أن الحدث قد منح حتى الآن 56% من العقود إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في حين أن أكثر من 26 ألف شركة من 150 دولة قد تقدمت بطلبات للمشاركة في هذا الحدث.

وقال شايلش داش الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة جلف بيناكل لوجستكس: «عندما تحصل شركات أجنبية على عقود في دولة الإمارات، فهي تحتاج إلى دعم احترافي من اختصاصيين في الخدمات اللوجستية لهم شبكة محلية ودولية كبيرة لنقل التجهيزات والمعدات إلى مكان الحدث».

وأضاف شايلش: نحن نرشد المنظمين والمتعاقدين والعارضين من خلال الإجراءات الجمركية المختلفة وفي الإطار الزمني المحدد وتخليص التعقيدات التشغيلية.

ويقول رودني فيجاس الرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن للشحن وشركة سو سيف للخدمات اللوجستية المملوكتان لشركة جلف بيناكل لوجستكس: بفضل الزخم المتزايد للاستعدادات من أجل إكسبو 2020، وطبقاً لمؤشر أجيليتي للخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2019، فإن قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات جاء في المركز الأول في المنطقة والثالث عالمياً ويشهد حالياً طفرة كبيرة في حين أن القطاعات الأخرى تشهد نمواً بطيئاً.

وأضاف: إن اكسبو 2020 من المتوقع أن يقود سلسلة الخدمات اللوجستية والإمدادات بصورة أكبر ويدعم وضع دولة الإمارات رائداً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية، وفي ظل وجود شبكة عملاء عالمية قوية لدينا، فنحن قادرون على توفير حلول لوجستية شاملة لتحقيق جميع متطلبات العميل من الخدمات اللوجستية في الوقت المحدد.

في الوقت نفسه قال دارميش روستاجي مدير العمليات اللوجستية في شركتي عبد المحسن وسو سيف: في ما يخص إنتاجية البضائع غير الحاوية فإن ميناء جبل علي يشهد تقدماً مطرداً في ظل الحاجة إلى زيادة الطلب نتيجة لإكسبو 2020.