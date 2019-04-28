سوق السفر سياحة جديدة بإبداع التقنية

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم في دبي فعاليات معرض «سوق السفر العربي 2019»، الذي يعد الحدث الأضخم في صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، بحضور أبرز المتخصصين والخبراء في صناعة الضيافة والسفر والسياحة من كل أنحاء العالم.

وحرصت دبي على جعل الدورة الحالية للمعرض مختلفة شكلاً وموضوعاً، حيث تطرح مفهوماً جديدة لقطاع السياحة والسفر مسبوغاً بأحدث الإبداعات التقنية التي توصل إليها العالم.

ويركز المعرض، الذي هو جزء من «أسبوع السفر العربي»، والذي تم الإعلان عنه هذا العام ويضم تحت مظلته أربعة أحداث بارزة ويقام في مركز دبي التجاري العالمي، على أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع السفر والضيافة، كما يتطرق إلى الإمكانات المتاحة التي تسهم في تحقيق النمو.

حضور قوي

وستكون النسخة السادسة والعشرون من المعرض جزءاً من «أسبوع السفر العربي»، الذي يضم معرض «سوق السفر العربي 2019»، و«سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة»، بالإضافة إلى «منتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وأفريقيا»، وفعالية يوم المستهلك «هوليداي شوبر» المخصصة للمستهلكين في قطاع الضيافة والسفر.

ويواصل «سوق السفر العربي» حضوره القوي بناءً على النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، حيث من المتوقع أن يستقبل نحو 2500 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، كما سيرحب بنحو 40 ألف زائر من المتخصصين في صناعة الضيافة والسفر والسياحة، وسيشهد مشاركة ممثلين عن 150 دولة و65 جناحاً وطنياً وأكثر من 100 عارض جديد يشاركون للمرة الأولى في هذا الحدث الرائد، بما فيها «معرض إكسبو 2020 دبي»، و«طيران ناس» و«الوكالة الوطنية للسياحة في بيلاروسيا»، و«لجنة موسكو للسياحة»، و«هيئة الجبل الأسود للسياحة»، و«المكتب الرسمي للسياحة في جنوب أفريقيا»، و«هيئة السياحة في زيمبابوي».

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «نظراً للنجاح الكبير الذي حققه معرض سوق السفر العربي العام الماضي، فقد قررنا أن نطلق حدثين جديدين لهذا العام، وهما يوم المستهلك «هوليداي شوبر» المخصص للمستهلكين في قطاع الضيافة والسفر، ومنتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وأفريقيا الذي يركز على تطوير المسارات الجوية، لينضما إلى كل من معرض سوق السفر العربي وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة، وذلك تحت مظلة «أسبوع السفر العربي»، الذي تم إطلاقه للمرة الأولى هذا العام».

وتمثل التقنيات المتطورة والابتكار المحور الرئيس لفعاليات معرض «سوق السفر العربي 2019»، الذي يواصل أعماله حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتم التطرق إليها في كل الجلسات والنقاشات والفعاليات التي ستدور في أروقة المعرض.

تحوّل رقمي

وعلى مدار أربعة أيامٍ متواصلة، سوف يناقش أبرز الخبراء والمتخصصين التحول الرقمي وأثره في قطاع السياحة والسفر، وظهور تقنيات مبتكرة من شأنها تغيير الطريقة التي تعمل بها صناعة الضيافة في المنطقة بشكلٍ جذري.

وأضافت كورتيس: «ترتكز النقاشات والمحاور الرئيسية للمعرض هذا العام على الابتكار والتقنيات المتطورة، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن بعض هذه التقنيات مثل روبوتات الدردشة الذكية «تشات بوت» وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء، ستحقق وفورات بمليارات الدولارات في هذه الصناعة مستقبلاً، لذا فإنه من الضروري للعارضين والمشاركين والمتخصصين مناقشة سبل الاستفادة منها وتسخيرها بما يحقق أهدافهم».

تواصل الشركاء

وسيحظى المشاركون على مدار أربعة أيام بفرصٍ حقيقية للتواصل مع شركاء جدد والاستفادة من البرامج والندوات الحوارية التي ستتطرق إلى مواضيع بارزة حول التطورات التي يشهدها قطاع الطيران، ومستقبل صناعة السفر، وتطوير قطاع السفر الفاخر، وكذلك الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين تجارب الزوار في الأحداث والفعاليات الكبرى المقبلة على غرار معرض «إكسبو 2020». وعلى المسرح العالمي «جلوبال ستيج»، ستقام أولى الجلسات تحت عنوان «المنتدى السياحي العربي - الصيني».

وتأتي أهمية هذا المنتدى في ظل النمو الهائل الذي يشهده القطاع السياحي في الصين التي من المتوقع أن تستحوذ على نحو ربع السياحة العالمية بحلول عام 2030. وخلال الجلسة، سيناقش مجموعة من الخبراء أهمية هذا النمو للوجهات السياحية حول العالم وكيفية الاستفادة منه، كما سيتضمن المنتدى جلسة تواصل مدتها 30 دقيقة مع أكثر من 80 مشترياً صينياً.

مشاركة آسيوية

وأردفت كورتيس قائلة: «ستشهد نسخة معرض سوق السفر العربي لهذا العام أكبر مشاركة من آسيا على الإطلاق بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي من إجمالي مساحة المعرض، مع حضور كبير لكل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسريلانكا».

كما سيستضيف المسرح العالمي يوم الثلاثاء قمة الصناعة الفندقية الأولى من نوعها، التي ستشهد حضور مجموعة من أبرز الخبراء لمناقشة أحدث مشاريع البنية التحتية وفرص الاستثمار والابتكارات الرقمية التي تركز بالدرجة الأولى على تجارب الزوار، والتي ستشكل أبرز المتغيرات التي سيشهدها القطاع الفندقي في المنطقة في العقد المقبل.

ومن أبرز الأحداث الأخرى التي ستقام على المسرح العالمي، جلسة مخصصة للسياحة في السعودية وجلسة رئيسية يتحدث فيها تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، بالإضافة إلى القمة العالمية للسياحة الحلال التي ستقام للمرة الثالثة في المعرض، وسيتم التطرق فيها إلى أبرز الاتجاهات الحديثة في هذا القطاع والدور المتنامي الذي تلعبه التكنولوجيا المتطورة في تطوير الخدمات بما فيها خدمات العمرة.

ومن أبرز الأحداث والندوات المدرجة على جدول أعمال المعرض لهذا العام معرض تكنولوجيا السفر «ترافيل تِك»، وجلسة المشترين والمؤثرين الرقميين وجوائز أفضل منصة عارضة وأكاديمية وكلاء السفر.

ويعد سوق السفر العربي من أبرز الأحداث في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب رأي أبرز المتخصصين في هذا القطاع، وقد استقبلت دورة عام 2018 أكثر من 39000 متخصص في قطاعات السفر والسياحة والضيافة، وشهدت تسجيل أكبر مشاركة للفنادق في تاريخ المعرض على الإطلاق بنسبة 20% من المساحة الإجمالية للمعرض.

وشهدت الدورة السابقة من المعرض إبرام صفقات بما يقرب من 2.5 مليار دولار، تزامناً مع مساعي دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للحركة السياحية عبر الاستمرار في تطوير الخطط الرامية إلى استدامة القطاع، ورفده بعناصر النمو اللازمة، التي كان آخرها استراتيجية دبي السياحية 2025، والتي شكّلت خريطة طريق لمستقبل القطاع في المرحلة المقبلة.

إكسبو

ومن المتوقع أن يؤثر معرض«إكسبو 2020 دبي» بشكل إيجابي على معدلات النمو طويلة الأمد للزوار القادمين من أكبر خمسة أسواق رئيسية إلى الإمارات بين عامي 2018 و2023، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن سوق السفر العربي.

وبالنظر إلى أكبر ثلاثة أسواق رئيسية مصدرة للزوار إلى الإمارات، تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المسافرين الهنود إلى الدولة ليصل إلى 3.01 ملايين زائر بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7%، مقابل زيادة في عدد القادمين من السعودية والمملكة المتحدة بواقع 1.76، و1.28 مليون زائر، أي ما نسبته 2% و1% على التوالي.

وقالت دانييل كورتيس: «سيزداد عدد السياح الروس القادمين إلى الإمارات إلى نحو 1.6 مليون سائح عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 12%، في المقابل سيرتفع أعداد السياح الصينيين بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% ليصل عددهم 1.27 مليون سائح خلال الفترة نفسها، وفقاً للبيانات».

عارضون رئيسيون

وتتطلع الإمارات إلى تعزيز حصتها من هذه الأسواق التي تعد مصدراً رئيساً لتدفق السياح إليها وذلك خلال معرض سوق السفر العربي 2019، حيث تستعد هيئات ودوائر السياحة من مختلف الإمارات السبع للمشاركة في المعرض، فضلاً عن العارضين الرئيسيين من دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة، فضلاً عن أكثر من 93 شركة عارضة أخرى بما فيها طيران الإمارات وإعمار للضيافة ومؤسسة مطارات دبي.

وأضافت كورتيس: «لو نظرنا إلى العوامل الأخرى التي أسهمت في زيادة تدفق السياح إلى الإمارات بالإضافة إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، لوجدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الزوار الروس القادمين إلى الإمارات في السنوات الأخيرة، ويُعزى ذلك إلى تشغيل رحلات جوية إضافية ومباشرة تربط بين البلدين، علاوةً على التسهيلات التي يحظى بها المواطنون الروس الآن بالحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ ومطارات الإمارات، كما دعم هذا النمو ارتفاع أسعار النفط التي أسهمت في صعود قيمة الروبل الروسي، لتصبح الإمارات وجهةً مفضلة بالنسبة لهم.