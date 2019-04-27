«لوموند»: دبي تحوّل «إكسبو 2020» إلى منطقة إبداع ومدينة مستدامة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكرت «لوموند» أن دبي ترغب بتحويل المنطقة التي ستشهد استضافة «إكسبو 2020 دبي» إلى منطقة إبداع ومدينة مستدامة.

ونشرت الصحيفة الفرنسية أمس تقريراً خاصاً عن المعرض الذي يعد حدثاً عالمياً مشهوداً، وأوضحت في تقريرها أن دبي تخطط لتحويل المباني والمنشآت التي شيدتها خصيصاً من أجل «اكسبو 2020 دبي» إلى منطقة متعددة الاستخدامات، حيث تشمل شوارع للمشاة، متاجر، ومكاتب، وتستوعب 90,000 شخص، ويغلب عليها النمط العمراني الأوروبي.

وأضاف التقرير أن المنطقة، والتي تعرف باسم «منطقة 2020» ستكون بمثابة مركز للابتكار في دبي، حيث ستُخَصص بعد انتهاء فعاليات «اكسبو 2020 دبي» لتكون مقراً لعشرات الشركات، خاصة الشركات الناشئة والمبتدئة في مجال التقنية الحديثة، إلى جانب المختبرات والمعامل، والبنايات الأخرى ذات الأعراض العلمية والبحثية.

وأفاد بأن شركات عالمية مرموقة مثل «سيمنز» الألمانية لتصنيع الإلكترونيات و«اكسنتشر» الأيرلندية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية، قد أعلنت بالفعل عن الانتقال بمقارها الرئيسية في دبي إلى «منطقة 2020» عقب انتهاء فعاليات الحدث.

وأكد التقرير أن دبي تعتمد على نجاح الحدث ليكون بمثابة قاطرة إضافية من قاطرات نموها الاقتصادي مضيفاً أن دبي استثمرت بالفعل ما يزيد على 35 مليار يورو في مشروعات البنية التحتية المشيدة للمعرض والأنشطة المرتبطة به.