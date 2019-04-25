إكسبو يطور مركزاً صحفياً متكاملاً لتغطية عالمية شاملة

المصدر: دبي - بشار باغ

كشفت ماندي كيفان مدير العمليات الإعلامية في إدارة الاتصال بمكتب إكسبو 2020 دبي، أن المركز الإعلامي الخاص بالحدث يمتد على مساحة تناهز 8000 متر مربع موزعة على 7 طوابق ضمن مبنى خاص يقع بالقرب من ساحة الوصل التي تشكل مركز الفعاليات الكبرى والقلب النابض لإكسبو.

وتوقعت كيفان في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن يتم اعتماد 25 ألف إعلامي من مختلف أنحاء العالم لتغطية الحدث، مؤكداً توفير الدعم الكامل خلال رحلة التغطية الإعلامية بدءاً من تقديم طلبات الاعتماد الإعلامي رسمياً، مروراً بمختلف مراحل تغطية الحدث داخل الموقع أو من خارجه، وصولاً إلى مغادرة إكسبو 2020 دبي بعد انتهاء فعالياته.

وأوضحت أن العمليات الإعلامية ستقدم المرافق والخدمات اللازمة لضمان كفاءة وفعالية عمل وسائل الإعلامي بمختلف فئاتها بما يشمل البث التلفزيوني والتصوير الفوتوغرافي والصحافة المطبوعة والرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويتميز مركز إكسبو الإعلامي بأحدث التقنيات والمرافق العصرية مع وجود فريق من الخبراء المتخصصين لدعم العمل الإعلامي، حيث يوفر استوديوهات مجهزة مخصصة لعمل محطات التلفزيون والراديو، بالإضافة إلى أخرى غير مجهزة لإتاحة استخدام التجهيزات الخاصة لكل وسيلة إعلامية، إلى جانب محطات مجهزة لإنتاج المحتوى الصوتي والمصور، بالإضافة إلى محطات مخصصة للمونتاج، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لتصوير وتسجيل الحوارات المصورة وقاعات للمقابلات الصحفية، بالإضافة إلى غرف للاجتماعات وقاعات للعمل، كما يوفر المركز مساحات خاصة للمؤسسات الإعلامية الراغبة في إقامة غرف أخبار مؤقتة لها خلال فعاليات الحدث، كما يوفر المركز خدمات الحجز والمعلومات، فضلاً عن خدمات الضيافة بما فيها الأطعمة والمشروبات.

ولفتت كيفان إلى أن الحدث سيوفر أيضاً العديد من منصات التصوير ومساحات مخصصة للإعلاميين في مختلف أنحاء الموقع لإتاحة أفضل تغطية إعلامية شاملة ومتكاملة لكافة الفعاليات والأنشطة والأحداث في جميع المناطق.

وأشارت إلى أن إكسبو 2020 سيتعاون مع شركة خاصة بالبث والتصوير المرئي لإنتاج محتوى مصور مباشر ومسجل يمكن استخدامها من قبل وسائل الإعلام، وسيتم تغطية وتصوير جميع الفعاليات في مختلف أنحاء الموقع لتوفير قاعدة محتوى للبث المباشر للفعاليات الرئيسية والمقتطفات واللقطات المصورة والتقارير الإخبارية وسيتم توفيرها عالمياً.

وأكدت كيفان أن الحدث يزخر بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تشكل مصدراً مثالياً للمحتوى الإعلامي، موضحة أن الحدث سيبدأ من 1 مايو 2019 قبول طلبات الاعتماد الرسمي من وسائل الإعلام العالمية، في حين تم فتح باب التسجيل أمام وسائل الإعلام المحلي في 7 أبريل الجاري.

تواصل

يطور إكسبو 2020 دبي نظاماً مخصصاً للمعلومات الإعلامية عبر الإنترنت يسمى «تواصل»، ليشكل بوابة للأخبار والقصص الإخبارية والصور الفوتوغرافية الرسمية والمحتوى الرسمي، فضلاً عن المعلومات التشغيلية المهمة. واعتباراً من مايو 2019، سيكون بمقدور المؤسسات الإعلامية التسجيل للحصول على حق الوصول إلى نظام «تواصل» الذي سيساعدها في تخطيط زياراتها للحدث وتغطية فعالياته.