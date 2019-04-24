مركز دبي للمعارض يبدأ استقبال حجوزات الفعاليات

بدأ مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020 استقبال حجوزات الفعاليات، وبدأت الحجوزات تتوالى بالفعل في ظل الاهتمام الكبير الذي استقطبه المركز من الدول الـ 190 المشاركة في الحدث بحسب مكتب إكسبو 2020 دبي، وتأتي هذه الخطوة في إطار عروض قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال إكسبو 2020 دبي.

ويفتح مركز دبي للمعارض أبوابه أمام الأعمال في 20 أكتوبر 2020، ويتسع لـ 15 ألف شخص ويوفر منصة عالمية المستوى لاستضافة المؤسسات ومنظمي الأحداث والفعاليات والمشاركين في إكسبو 2020 دبي، وشركائه، على مدى الأشهر الستة لانعقاد أكبر تجمع من نوعه للعقول المبدعة في العالم.

مرافق وخدمات

ويشكل مركز دبي للمعارض إضافة جديدة إلى قطاع المعارض والمؤتمرات المتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمتد المركز عالمي المستوى على مساحة 45 ألف متر مربع، مقسمة على منطقتين، ويضم مسرحين ومدرجاً وعدداً من القاعات المتعددة الأغراض وأربعة أجنحة و24 قاعة اجتماعات، وهي قابلة للتعديل لتناسب جميع أنواع الفعاليات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية.

ويمثل المركز بوجوده في موقع إكسبو 2020 دبي، مكوناً أساسياً في إرث الحدث الدولي، حيث سيشكل إلى جانب دستركت 2020، المجتمع الحضري المتكامل الذي سيستمر بعد إكسبو، محوراً اقتصادياً مؤثراً لدبي والإمارات.

ويعد مركز دبي للمعارض محركاً مهماً لنمو قطاع خدمات الأعمال، حيث ستجتذب عملياته وتوسعاته زائرين من الداخل والخارج وتشجع على بناء اقتصاد مستدام يتسم بالمرونة والتنوع، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 التي تضع مجموعة من الأولويات الوطنية للاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في إكسبو 2020 دبي: «سيكون مركز دبي للمعارض بكل المعايير مكاناً متطوراً للغاية، وسيلعب دوراً محورياً خلال إكسبو 2020 دبي؛ لكن أثر هذا المكان الفريد سيمتد إلى ما بعد أشهر إكسبو 2020 دبي الستة، حيث سيعزز قطاع الاجتماعات والفعاليات في المنطقة، والسمعة الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة لعقد المؤتمرات الكبرى، وأيضا نمو الاقتصاد المبني على المعرفة في دبي لسنوات كثيرة مقبلة».

على مدى ستة أشهر، ستلتقي الأفكار والعقول صاحبة الرؤية المستقبلية من حول العالم في مكان واحد هو إكسبو 2020 دبي.

تقنيات حديثة

وباختيار مركز دبي للمعارض كمقر استضافة ستُتاح لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وجميع منظمي الفعاليات الآخرين، فرصة التواصل مع الجمهور في قلب أكبر فعالية ضخمة في العالم العربي، والتي من المنتظر أن تجتذب 25 مليون زيارة.

وقال شون فورستر، نائب رئيس فعاليات الأعمال في إكسبو 2020 دبي «لن يكون هناك مكان على الأرض يطرح فرصاً استثنائية لشركات الأعمال كتلك التي سيوفرها إكسبو 2020 دبي، سيكون مركز دبي للمعارض في القلب من هذا. الحجوزات تمضي بالفعل على مسار جيد. وقد اجتذب المركز اهتماماً كبيراً من الدول الـ190 المشاركة في إكسبو 2020 دبي».

ومركز دبي للمعارض مزود بأحدث التقنيات وأفضل الوسائل الصوتية والمرئية ومعدات الاتصالات إلى جانب المطاعم، ومن المنتظر أن يصبح مركزاً للمشاركين من الدول، والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية وزوار إكسبو 2020 دبي.

فضلا عن ذلك، فإن هذا المقر المتعدد الأغراض سيستخدمه مجتمع أوسع نطاقاً كموقع فريد من نوعه للقمم ومهرجانات الأعمال والحلقات الدراسية وحفلات الزفاف وحفلات العشاء والاستعراضات الحية.