«الطيران المدني» تدعو موظفيها للتطوع في إكسبو

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع اللجنة المنظمة لإكسبو 2020 دبي ورش عمل حول فرص التطوع في هذا الحدث العالمي لموظفي الهيئة، ودعتهم للتسجيل من خلال المنصة المتنقلة لبرنامج إكسبو 2020 للمتطوعين، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التطوع كقيمة إنسانية وحضارية، وترسيخ الحسّ بالمسؤولية بين أفراد المجتمع الإماراتي، وجعله نمط حياة.

فرص التطور

وتعليقاً على هذه المبادرة قال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، «تستثمر الهيئة في مواطني دولة الإمارات وشبابها وتحثهم على الانضمام إلى ابرز الفرص للتطور وبذلك تقديم أي دعم من اجل رفعة دولة الإمارات على الصعيدين العربي والعالمي، تواجد فريق عمل إكسبو 2020 دبي على مدار يوم كامل في مبنى مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية عبر منصة خاصة لتسجيل موظفي الهيئة العامة للطيران المدني الراغبين بالاشتراك في برنامج المتطوعين الخاص بإكسبو 2020 دبي، تثبت الهيئة دعمها المتواصل لهذه الاستضافة في هذا الحدث الذي يعتبر الأكبر من نوعه عالمياً».

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي «نشكر الهيئة العامة للطيران المدني على دعمها واستضافتها لورشة العمل ومنصة تسجيل المتطوعين.

نتطلع لمشاركة فعالة من كل المؤسسات الحكومية على المستويات المحلية والاتحادية ليكون الجميع مشاركًا في استضافة إكسبو دولي مميز يليق بمكانة دولة الإمارات وسمعتها.

سيكون إكسبو 2020 فرصة ومنصة فريدة لتعريف العالم بنهضة دولة الإمارات ومنجزاتها، وسيكون لأبنائها دور أساسي في الترحيب بالناس من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالإبداع والابتكار الإنساني، وتحقيق شعار إكسبو تواصل العقول وصنع المستقبل».

عادات وتقاليد

وتهدف ورش العمل التي نظمها فريق إكسبو 2020 دبي إلى ترسيخ العادات والتقاليد والثقافة الإماراتية وإظهارها بشكل راق من حيث استقبال الزائرين الذين يُتوقع حضورهم بالملايين، حيث حضر الورشة أكثر من 100 موظف من الهيئة العامة للطيران المدني.