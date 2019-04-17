وضع حجر أساس «ملتقى ألمانيا» في إكسبو

المصدر: إعداد: بشار باغ

تم يوم أمس وضع حجر الأساس لجناح ألمانيا في موقع إكسبو 2020 دبي قبل عام ونصف العام من موعد انطلاق الحدث العالمي المرتقب، وتعرف ضيوف الحفل وممثلون عن وسائل الإعلام على تجربة نوعية في الجناح الذي يقوم على مفهوم «ملتقى ألمانيا».

وقدم المفوض العام للجناح الألماني ديتمار شميتس وفريقه أولى المعروضات المقرر تقديمها في الجناح حول موضوع الاستدامة، كما تم التطرق إلى التصميم المبتكر للجناح الذي يتم من خلاله التحكم بالطقس بداخله. وفي الوقت الذي أطلقت فيه في دبي إشارة البدء لأعمال الإنشاء، انطلق من كولونيا الموقع الإلكتروني الخاص بالمشاركة الألمانية في المعرض العالمي المقبل.

عمليات الاستعداد

وقال غيرالد بوزى الرئيس التنفيذي لشركة كولنميسى واصفاً الهدف الذي يعمل جميع أعضاء فريق عمل الجناح الألماني بدأب من أجل تحقيقه «إن الأولوية القصوى بالنسبة لنا هي الانتهاء من كافة الأعمال في الموعد المحدد لافتتاح إكسبو في 20 أكتوبر من العام القادم. لذا، يتعين علينا الالتزام بالجدول الزمني الضيق والشروع في أعمال البناء في الوقت المناسب».

وتعتبر شركة كولنميسى المحور المركزي الذي تجتمع فيها كافة المعلومات ويتم فيها اتخاذ القرارات، فهي الشركة المكلفة من قبل وزارة الاقتصاد الاتحادية بتنسيق الاستعدادات لإكسبو، كما إنها سوف تقوم بتشغيل الجناح في أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021. من خلال وضع حجر الأساس على موقعها المجاور لجناح الدولة المضيفة، برهنت ألمانيا على التزامها الدقيق بالجدول الزمني المحدد.

من جانبه أعرب شميتس عن إعجابه بصورة خاصة بالتقدم الذي تم إحرازه في أعمال البناء الجارية على أرض إكسبو والتي تضطلع الدولة المضيفة بالمسؤولية عنها؛ فمسار المترو أصبح مرئياً بوضوح، وبدء جناح الدولة المضيفة والأجنحة التي تتناول المواضيع الفرعية في التبلور، كما ارتفعت مباني ساحة الوصل.

وعلق شميتس على ذلك قائلاً: «والآن يأتي دورنا للبدء في بناء»ملتقى ألمانيا«والمشاركة في قصة النجاح تلك»، ثم توجه بالشكر إلى مكتب إكسبو 2020 دبي ومديره التنفيذي نجيب محمد العلي على الدعم المتميز قائلاً: «إن التعاون بيننا لهو بالفعل أفضل مثال على (تواصل العقول وصنع المستقبل». ثم واصل الحديث معبراً عن قناعته: «معاً سننجح في تقديم إكسبو 2020 لا ينسى».

من جانبه قال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، «من دواعي سرورنا أن نكون اليوم برفقة ديتمار شميتز المفوض العام لجناح ألمانيا وفريقه في موقع إكسبو 2020 دبي للاحتفال بوضع حجر أساس ملتقى ألمانيا- الاسم الرسمي لجناح ألمانيا.

وأضاف:»غني عن التعريف أن ألمانيا بذلت جهوداً هائلة في مجال الاستدامة، التي هي واحدة من موضوعات إكسبو الرئيسية. وبالتالي فإننا متشوقون لنرى تجسيداً لهذه الجهود على أرض الواقع وصولاً إلى تنظيم حدث دولي نعمل جميعاً على أن يكون استثنائياً في إكسبو 2020 دبي«.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المخصصة للجناح الألماني 4.600 متر مربع وتقع في المنطقة المخصصة داخل إكسبو لمعالجة موضوع الاستدامة. بالتالي، فإن كل شيء في»ملتقى ألمانيا«سوف يدور حول هذا الموضوع.

في تجسيد للفكرة الرئيسة للجناح الألماني والتي تصوره على شكل حرم جامعي (CAMPUS)، تبدأ جولة الزائر عبر الجناح - كالمعتاد لدى الالتحاق بأي جامعة - بعملية تسجيل، يسير الزائر بعدها عبر المنهج، حيث يمر بمختبر الطاقة ومختبر مدينة المستقبل ومختبر التنوع الحيوي، إلى أن يتمم دراسته بالعرض الختامي المثير للمشاعر.

إن هذا»التخرج«من شأنه أن يشكل علامة فارقة بالنسبة للجميع، فهو يمنحهم لحظات غنية بالمشاعر والمعرفة، مصحوبة بكم من الإمكانيات والفرص لتحقيق الاستدامة وبالدعوة لاغتنام هذه الفرص والاستفادة من تلك الإمكانيات.

يحوِّل هذا العرض كل زائر يشارك فيه إلى بطل قصة مطالب باستخدام المعرفة التي حصّلها من أجل تشكيل المستقبل، وذلك في انسجام مع شعار إكسبو»تواصل العقول وصنع المستقبل«.

تقنيات

قدم ديتمار يان المدير التنفيذي لوكالة فاكتس أند فيكشن في دبي ثلاثة أمثلة من معروضات»ملتقى ألمانيا«، وتتولى الوكالة التي تتخذ من كولونيا مقراً لها، بالتعاون مع شركة نوسلي أدونيك، مسؤولية تخطيط وتصميم وتنفيذ الجناح الألماني.

وتعمل الوكالة حالياً في تبادل وتعاون وثيق مع ما يزيد على 30 مؤسسة بحثية وجامعة وشركة على تشكيل عرض جذاب ومثير يستند إلى معلومات موثوقة، يتم من خلاله تقديم الإبداعات الألمانية الرائدة في مجال الاستدامة لزوار إكسبو.

الاستدامة في التخطيط

إن موضوع»الاستدامة وإكسبو«ليس بالأمر الجديد على المفوض العام ديتمار شميتس الذي يضطلع منذ سنوات عديدة بالمسؤولية عن الإطلالة الألمانية في المعارض العالمية. يقول شميتس:»كثيراً ما أتلقى سؤالاً حول مدى توافق البناء المؤقت الذي يتم تفكيكه بعد ستة أشهر مع موضوع الاستدامة«.

بما أن مشاريع عديدة لا تؤتي ثمارها إلا بعد عقود من تشغيلها، فقد قام مخططو الجناح في تصميمهم لـ»ملتقى ألمانيا«بالعمل على تجنب إهدار المواد البنائية من خلال التخطيط لبناء خفيف يتم فيه استخدام أقل قدر ممكن من مواد البناء، فضلاً عن التخطيط لإعادة تدوير المواد المستخدمة مثل الصلب قدر الإمكان.

يلخص شميتس هذا قائلاً:»في الواقع، فنسبة المواد القابلة لإعادة التدوير المستخدمة في جناحنا (ملتقى ألمانيا) تصل إلى 5.900 طن أو ما يعادل 77 بالمئة«. تتم عملية التخطيط تلك اليوم بمساعدة برنامج كمبيوتر يقوم باستحداث هياكل جديدة على أساس مواد البناء غير المصنفة التي يتم تفكيكها. يحمل هذا اللوغاريتم اسم»استخلاص الخردة.

أما التصميم المناخي للجناح الألماني فهو مبتكر للغاية، إذ شرح الخبير المعماري البروفيسور توبياس فاليسر من مكتب لافا المعماري في دبي أن فريقه قد توصّل خلال عملية التخطيط من خلال حساب دقيق إلى أفضل إمكانيات التظليل الذاتي للجناح وإلى كيفية الاستفادة من درجات الحرارة اللطيفة في الأشهر الأكثر برودة من فترة إكسبو. وسوف تخدم مادة مبتكرة يتم استخدامها في السقف والواجهة الخارجية هذا الهدف من خلال عكس الحرارة وإشعاعها للخارج.

فضلاً عن ذلك، يتحرك الزوار بين مناطق مختلفة الحرارة، فيتم بذلك تخفيض درجة حرارتهم تدريجياً. تبدأ تلك العملية بالفعل أثناء الانتظار في طابور الدخول، حيث يتم رش الزوار بالرذاذ الجاف المنعش.

تتراوح درجة الحرارة في الفناء الداخلي ما بين 26 و28 درجة مئوية، كما يمكن فتح أجزاء من السطح وواجهات الفناء عندما يسمح الطقس الخارجي بذلك للحصول على تبريد طبيعي تدعمه مجموعة من المراوح.

لخص البروفيسور/ فاليسر مساهمة مكتبه في «ملتقى ألمانيا» قائلاً: «إن تصميمنا المناخي من أجل (ملتقى ألمانيا) هو مثال على سعي لافا لدمج عناصر الطبيعة والتقنية باستخدام تكنولوجيات متطورة ومواد مبتكرة في تشكيل هياكل فعالة وجميلة، وأيضاً على قدرة المباني على الالتزام بالاستدامة على مختلف مستوياتها ــ البيئية والهيكلية والاجتماعية».

4600

متر مربع مساحة قطعة الأرض المخصصة للجناح الألماني في المنطقة المخصصة للاستدامة داخل موقع إكسبو 2020، لذا يركز الجناح على القضايا المرتبطة بالاستدامة.

30

عدد المؤسسات البحثية والجامعية والشركات التي تتعاون لتقديم عروض مبتكرة، وطرح الإبداعات الألمانية الرائدة في مجال الاستدامة لعرضها أمام زوار الجناح الألماني.

5900

حجم المواد القابلة لإعادة التدوير في جناح ألمانيا، أي ما يعادل 77% من إجمالي المواد المستخدمة في الجناح حيث تم خلال التخطيط مراعاة عدم إهدار مواد الإنشاءات.