خالد البلوشي: القائد الحقيقي يصنع القادة

يحب خالد عبدالله البلوشي (29 عاماً) مساعدة الناس في حياته الاجتماعية وأثناء ممارسة عمله، ومبدأه في الحياة هو مد يد العون للجميع، حتى لو بتقديم معلومة. وعن حب المساعدة يقول خالد هذا ما تعلمته من والديّ، وهذا الذي يحثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف. كما أن الشيخ زايد طيب الله ثراه علمنا أن نفعل الخير للذين نعرفهم والذين لا نعرفهم.

تعلمت من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القائد الحقيقي يصنع القادة، والمؤسسة الحقيقية هي التي تصنع ثقافة تسمح لأفرادها بالنمو، وهذا يدفعني دوماً إلى تقديم الخبرة والمعرفة التي حصلت عليها في مسيرتي المهنية لزملائي الموظفين والمتدربين في أي عمل أمارسه.

بدأ خالد مسيرته المهنية في قسم الحسابات بشركة الإمارات لتموين الطائرات، إحدى مؤسسات مجموعة طيران الإمارات، ثم انتقل إلى السلك العسكري بشرطة دبي، وبعدها إلى بنك دبي الإسلامي ليعمل في قسم الموارد البشرية، ومن ثم عمل في مكتب سمو ولي عهد دبي.

ومن خلال مهامه الوظيفية المتنوعة، اكتسب خالد خبرة في عدة مجالات، ومنها فن التفاوض والمحاسبة والتعامل مع مختلف الجنسيات. يتحدث خالد خمس لغات، ويعمل على تسخير كل ما يعرفه للترحيب بملايين الزوار في العام 2020، والمساهمة في استضافة إكسبو استثنائي يعود بنفعه على البشرية.

وعن التحاقه بفريق عمل إكسبو 2020 دبي ولحظة الفوز بحق استضافة إكسبو في دولة الإمارات، قال خالد شعرت بالفخر حيث إن دول العالم أجمعت على أن دولة الإمارات هي الأحق في استضافة هذا الحدث العالمي. ورغبت في أن أكون جزءاً من هذا الحدث الذي سيعزز من مكانة دولة الإمارات عالمياً، وتقدمت للعمل وقُبلت، واليوم أعمل بمنصب مساعد مدير في مكتب إكسبو 2020 دبي.

ومن هوايات خالد لعب كرة القدم وصيانة السيارات، ويهوى أيضاً السفر بالسيارة والقيادة بين الجبال والغابات والوديان.