122.6 مليار درهم أثر إكسبو الاقتصادي

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست ويونغ توقعات بأن يسهم إكسبو 2020 دبي بالاقتصاد الوطني بـ 122.6 مليار درهم خلال الفترة بين 2013 و2031، ولفتت إلى أن الحدث يدعم 49700 وظيفة بدوام كامل سنوياً خلال هذه الفترة.

وأوضحت الدراسة أن الأثر الاقتصادي لإكسبو يمتد على 3 مراحل، تشمل مرحلة ما قبل الحدث بين نوفمبر 2013 وأكتوبر 2020، ويقدر الأثر الاقتصادي لهذه المرحلة بـ 37.7 مليار درهم، ويشمل أنشطة تجهيز الموقع.

فيما قدّرت الدراسة الأثر الاقتصادي خلال فعاليات الحدث بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021 بـ 22.7 مليار درهم، وتشمل نفقات الزوار وخدمات الطيران والفنادق والتجزئة والنقل وغيرها إضافة إلى النفقات التشغيلية في موقع المعرض إلى جانب النفقات التشغيلية خارج الموقع.

أما مرحلة ما بعد إكسبو بين مايو 2021 وديسمبر 2031 فيَصلُ أثرها إلى 62.2 مليار درهم بدفع من تحول موقع الحدث إلى منطقة «دستركت 2020»، وعمليات التنمية والتطوير والعمليات التشغيلية، إضافة إلى رأس المال والإنفاق التشغيلي في مركز دبي للمعارض وإنفاق زوار فعالياته.

اقرأ ايضاً

122.6 مليار درهم مساهمة إكسبو 2020 في اقتصاد الإمارات بين 2013 و 2031