السعودية تبني ثاني أكبر جناح في إكسبو

المصدر: الرياض- البيان

كشفت المملكة العربية السعودية، أمس، عن تصميم جناحها المشارك في «معرض إكسبو 2020 دبي» بدولة الإمارات، الذي سينطلق في شهر أكتوبر 2020م، حيث ستبلغ المساحة الكلية لجناح المملكة 13069 متراً مربعاً، ويعد ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

وسيسلط جناح المملكة الـضوء على رسالتها للعالم، وانفتاحها في التواصل على جميع الصعد الاستثمارية والسياحية والثقافية، لصناعة مستقبلٍ أفضل للجميع.

كما تهدف المملكة لتحقيق التوازن بين محافظتها على إرثها التاريخي، وما تحمله جغرافيتها من ثروة طبيعية، وبين رؤيتها الواسعة للمستقبل، وأهدافها الاستراتيجية التي تخطط للوصول إليها، حيث سيمنح الجناح للزائرين تجربة مثيرة لمعايشة تحول المملكة.

وقد تم العمل على تصميم جناح المملكة ليكون رسالةً تمثّل تواجد المملكة في معرض «إكسبو» والرؤية التي تود إيصالها للعالم عن مستقبلها، إذ يعبّر الجناح بواجهته التي تنطلق من الأرض نحو السماء؛ عن تمسّك المملكة بتراثها، وكيف شكّل أساساً متيناً للانطلاق نحو مستقبلٍ مزدهر.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على موقع سموه الرسمي بـ«تويتر»: المملكة العربية السعودية تكشف عن تصميم جناحها المشارك في "معرض إكسبو 2020 دبي"، حيث ستبلغ المساحة الكلية لجناح المملكة 13069 متراً مربعاً، ويعد ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

تواصلٍ أشمل

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري رئيس اللجنة الإشرافية لمشاركة المملكة العربية السعودية في «إكسبو 2020 دبي»: «إنّ هذا التصميم الاستثنائي والمبتكر يجسّد عزم المملكة على خلق روحٍ تسعى لتحقيق طموحات شعبها وازدهار وطنها وتواصلٍ أشمل مع العالم ككل». وأضاف: «نتطلّع إلى زيارة الجميع لجناح المملكة، والتعرف على طموحاتنا ورؤيتنا عن قرب، وأن يكونوا جزءاً من قصتنا ورسالتنا التي سنرويها من خلال هذا الجناح».

معايشة التراث

من جانبها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «إن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي سيتيح لزواره من جميع أنحاء العالم معايشة التراث الغني للبلاد وثقافتها، مع توضيح الكيفية التي تعمل بها منطقتنا معًا، لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للجميع، ونتطلع للترحيب بأهلنا في المملكة لمشاركتنا بهذا الحدث الكبير والأول في المنطقة».

وقد بدأت أعمال بناء الجناح في أوائل شهر فبراير 2019م. وتم تصميم الجناح من قبل شركة «بوريس ميكا أسوشييتس». وسيتمكن الزوار على الفور من التعرف على تصميم الجناح في موقع «إكسبو»، كون التصميم نقطة جذب من شأنها أن تثير اهتمام الزوار لاستكشافه.

وتنطلق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» ابتداءً من شهر أكتوبر 2020م، وحتى شهر أبريل 2021م. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زائر، يشكل الزائرون مـــن خــــارج دولة الإمارات العـــربية المتحدة نسبة 70% منهم. كما يتوقع أن يشارك في ذلك الحدث الضخم 190 دولة، حيث سيكون لكل دولة جناحها الخاص، في سابقةٍ تحدث للمرة الأولى في دورات «إكسبو» العالمية.