340 موفداً دولياً يبحثون برامج إكسبو 2020 دبي المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

التقت وفود الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي تحت مظلة «الاجتماع التقني للمشاركين الدوليين»، الذي انعقد في دبي يومي 8 و9 أبريل الجاري لبحث المحتوى والأفكار والبرامج المبتكرة التي تسعى هذه الدول من خلالها إلى اجتذاب أكثر من 25 مليون زيارة من مختلف أنحاء العالم إلى هذا الحدث الفريد.

وضم المشاركون في الاجتماع أكثر من 340 موفداً، اجتمعوا تحت سقف واحد لبحث العروض والفعاليات الفنية والثقافية، والابتكارات المتنوعة التي ستشكل جزءاً مهماً من تجربة الزوار خلال فترة انعقاد المعرض الذي يعقد تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وذلك مع أقل من 560 يوماً متبقية على انطلاقه، وأعلنت 190 دولة حتى اليوم عن مشاركتها في المعرض.