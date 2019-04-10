عامر الموعد.. تعزيز موقع الإمارات على خارطة الأحداث العالمية

عامر محمد الموعد (29 عاماً) من إمارة دبي وهو من أصحاب الوجوه الباسمة دوماً التي ترحب بآلاف المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، حيث يعمل بمنصب مدير مركز المتطوعين في برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي.

وعن عمله في إكسبو 2020 دبي قال عامر: «نتعامل مع المتطوعين في إكسبو وهم من مختلف الجنسيات ومن جميع شرائح المجتمع، وإقبالهم الكبير وحماستهم للمشاركة تجسد مدى الوعي في المجتمع الإماراتي، وحب الخير الذي فطرت عليه أنفسهم، فضلاً عن رغبتهم في المشاركة في رد جزءٍ من الجميل لهذا البلد، وتحقيق إنجاز جديد واستضافة مميزة تضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالإنجازات العالمية».

وأضاف عامر: «وفرت قيادة دولة الإمارات كل الرعاية والدعم لأبناء دولة الإمارات للمشاركة في مسيرة النمو والتطور التي تشهدها الدولة منذ تأسيسها. ومن خلال عملي في إكسبو 2020 دبي أبذل قصارى جهدي، آملاً أن أساهم في استضافة حدث استثنائي يعزز من موقع دولة الإمارات على خارطة الأحداث العالمية الكبرى».

وعن تجربته وشعوره حول العمل في إكسبو 2020 دبي قال عامر: «أشعر بالفخر للمشاركة في هذا الحدث الذي يرفع شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، وأن أشارك في تحقيق أهدافه التي ستعود بالنفع على الدولة والمنطقة والعالم. وعاهدت نفسي أن أعمل بجد، متمنيا من الله تعالى أن يرزقني النجاح التام في مهامي، وأن يكون إكسبو دبي أفضل إكسبو يشهده العالم».

وقبل انضمامه لفريق إكسبو 2020 عمل عامر مساعد مدير في معهد لغات في دبي، وفي عام 2013 انتقل للعمل في مصرف الإمارات دبي الوطني بمنصب مساعد مدير حتى العام 2015 وبعدها تدرج ليصل إلى منصب مدير في قسم الموارد البشرية في نفس المصرف. ومن ثم طلب منه الانتقال إلى إكسبو 2020 دبي للمشاركة في هذا الحدث الضخم فلم يتردد في قبول العمل في هذا الحدث العظيم الذي سيرسخ من مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية.



