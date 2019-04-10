جناح الإمارات.. صرح حضاري للمستقبل

يشكل جناح الإمارات في إكسبو 2020 صرحاً حضارياً للمستقبل بتصميم عصري يحاكي التراث والماضي العريق، حيث يأتي تصميم جناح الإمارات على شكل صقر أثناء الطيران، ليرمز إلى الريادة والشموخ اللذين تتحلى بهما الدولة، وتعكس مكوناته قيم الانفتاح والتواصل والتسامح، التي تتماشى مع الشعار الرئيسي للمعرض، وتسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المجتمع الدولي بهدف الارتقاء بجودة الحياة من خلال التنمية المستدامة.

آفاق جديدة

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» يؤكد مايكل كالترافا الرئيس التنفيذي في كالترافا العالمية التي صممت الجناح أن جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي يتمتع بفضاءات إبداعية وتصاميم معمارية فريدة، حيث استوحي تصميمه من الصقر الذي يرمز إلى الشجاعة والقوة، مؤكداً أن تصميم الصقر يرمز إلى مدى ارتباط الإمارات ببقية العالم وارتفاعها إلى آفاق جديدة من خلال مختلف الشراكات والعلاقات الدولية.

تكنولوجيا ذكية

ومن الناحية التكنولوجية، يلفت كالترافا إلى أن الهيكل المتقدم للجناح يستخدم مزيجاً من تكنولوجيا البناء والبرامج الذكية عبر التصميم بأكمله. وبفضل هذا الذكاء في التصميم والإبداع، يأتي الجناح كبناء ذكي للمستقبل.

وقد فاز الجناح بجائزة المشروع الذكي لعام 2018 في حفل جوائز MEC (الشرق الأوسط للاستشارات) عن تصميمه الرمزي والمستقبلي الذي يمثل وحدة الإمارات السبع.

وأضاف: تماشياً مع شعار «تواصل العقول، وصنع المستقبل»، سيؤكد هذا المعرض مدى ترابط العالم الحديث والدور الذي تضطلع به كل دولة في توليد حلول مستدامة للمشاكل العالمية معاً، وستلعب فيه العمارة دوراً حاسماً جداً في إخبار هذه القصة على نحو فعال.

ومع استعداد البلاد لاستضافة ملايين الضيوف من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث العالمي، نعتقد أن معرض إكسبو 2020 دبي سيكون حدثاً يحتفل بالعديد من الإنجازات الضخمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد كالترافا أن الإمارات عززت من مكانتها كدولة حديثة، وضخت استثمارات ضخمة في مجموعة من القطاعات المختلفة كالتعليم والرعاية الصحية والعقارات والتجزئة والخدمات اللوجستية، مجموعة حوّلت الدولة إلى وجهة ثقافية مثيرة.

وفي خضم هذه التحولات الجذرية، تم تطوير بعض أعظم الأعمال الهندسية بالعالم في الدولة، مصحوبة بتاريخها الغني، من مبنى مركز دبي التجاري العالمي الذي شيّد في عام 1979، رمزاً للفخر الاقتصادي، إلى بناء برج خليفة، الذي يحتفل بعيده العاشر في هذا العام، بالإضافة إلى الكثير من الإنجازات.

وأصبحت اليوم هذه المعالم المعمارية الملهمة رموزاً وطنية قوية وانعكاساً للوقت، فمن المستحيل التفكير بأحدها في عزلة عن الآخر؛ فهي تشكّل بمجملها، تجسيداً لبعض الأحداث الانتقالية التي ساعدت في تشكيل الأمة.

وأشار كالترافا إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي القادم الذي طال انتظاره سيشكل الحدث المعماري الأكثر ترقباً عالمياً. وستخطف فيه تصاميم الأجنحة الأيقونية أنظار الملايين حول العالم، حيث يأتي على رأسها الهيكل الإبداعي المذهل لجناح دولة الإمارات الوطني الذي يحظى بمنطقة مخصصة للعرض تتجاوز 8000 متر مربع.