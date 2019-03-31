محطة خدمة مستوحاة من شجرة الغاف في موقع إكسبو 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

اعلنت مجموعة اينوك عن محطتها المستدامة الجديدة في موقع انعقاد "إكسبو 2020 دبي" ، وهي أول محطة خدمة من نوعها بتصميم مستوحى من شجرة الغاف.

تستوحي المحطة تصميمها من شجرة الغاف الوطنية التي تجسّد قيمة ثقافية كبيرة في دولة الإمارات وترتبط ارتباطاً وثيقاً بهوية الإمارات وتراثها. فقد اعتمدت حكومة دولة الإمارات مطلع العام الجاري شجرة الغاف لتكون شعاراً رسمياً لعام التسامح.

وتشتهر شجرة الغاف بجذورها الضاربة في الأرض وقدرتها العالية على التأقلم مع البيئة الصحراوية وتحمّل أقصى درجات الحرارة والجفاف. ومن المقرر أن تحمل المحطة هيكلاً خارجياً على هيئة شجرة الغاف، ويكون جذعها بمثابة الأعمدة الداعمة للمظلة المصنوعة من ألياف الكربون، وهي مواد خفيفة أقوى من الفولاذ بثلاثة أضعاف.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يجري فيها استخدام ألياف الكربون لتشييد الهيكل الكامل لمظلة محطة الخدمة، وهي إحدى التقنيات المبتكرة التي تسهم في جعل المحطة الأولى من نوعها في المنطقة تحمل التصنيف الذهبي لنظام "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED) .

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن إطلاق محطة خدمة مستوحاة من شجرة الغاف هو تجسيد لاحتفاء مجموعة اينوك وتقديرها للتراث الإماراتي الأصيل من قيم راسخة وتقاليد عريقة، وهي العوامل التي شكّلت مصدر إلهام متميز للنجاحات المتعاقبة التي حققها وطننا الحبيب.

فقد مثّلت هذه الخصال النبيلة ولاتزال ركناً أساسياً في رحلتنا نحو الازدهار، وستواصل دون شك الدفع بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو آفاق جديدة من النمو والتطوّر."

وستقدم محطة خدمة شجرة الغاف خدماتها لأسطول إكسبو 2020 دبي خلال أشهره الستة، مما سيسهم في إنجاح هذا الحدث الدولي. وفي مرحلة الإرث التي تلي إسدال الستار على فعاليات إكسبو، ستخدم هذه المحطة "دستركت 2020"، المجتمع الحضري المتكامل.

وأضاف الفلاسي: "تشهد دبي نمواً متميزاً وتحولاً واسعاً، يدفعها قدرتها الكبيرة على تبني الحلول التقنية المبتكرة. وباعتبارنا شريك الطاقة المتكاملة للحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي"، بادرنا إلى تصوّر مفهوم مُبتكر يجسّد دمجنا للتقنيات المتطورة والتحول الرقمي لإحداث نقلة نوعية محطات الخدمة في الدولة والمنطقة ككل."

وبدوره قال بول دوان، مدير إدارة الشركاء، الشؤون التجارية في إكسبو 2020 دبي، "إن التعاون مع المؤسسات الرائدة من شركائنا الذين يشاركوننا قيمنا، أمر حيوي للتأسيس لأثر عالمي إيجابي. بوجود محطة خدمة شجرة الغاف، تكون اينوك قد أسست لإسهام كبير في الاستدامة والتنقل، وهما اثنان من الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020."

وقال أيضاً: " تتميز دولة الإمارات بنهج متفرد تعزز عبره الابتكار، وهي أول دولة في المنطقة العربية تستضيف إكسبو الدولي، الذي جرت العادة على أن يدور حول الابتكار."

في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، تعتزم المجموعة استخدام توربينات الرياح لتوليد نحو 30 إلى 40 كيلو واط من طاقة الرياح. وعلاوة على ذلك، ستولّد الألواح الضوئية عالية الأداء المثبّتة على أسطح محطة الخدمة ما يصل إلى 180 كيلو واط من الطاقة الشمسية في الساعة،

أي أكثر من متوسط الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة بمعدل 30%، مما سيعادل القيمة في عداد الطاقة النظيفة ما بين قيمة الطاقة المسحوبة من الشبكة والطاقة المُعاد ضخها إلى شبكة الكهرباء.

ومن أبرز المزايا التي تتمتع بها "محطة خدمة شجرة الغاف" استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة تحليل البيانات لإدارة فترات انتظار المركبات في ساحة المحطة، مما يحسّن من مستويات توافر الخدمات والأصول.

كما ستضم محطة الخدمة الجديدة تقنية إعادة تدوير المياه بالطاقة الشمسية لتحويلها إلى مياه صالحة للري، بالإضافة إلى الشاشات الرقمية، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وماكينات البيع الذاتي الحديثة المزوّدة بشاشات تفاعلية متعددة الوسائط ومزايا الدفع غير النقدي.