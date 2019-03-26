محمد بن راشد يصدر قراراً بآليات استرداد الضريبة للمشاركين بإكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ ، ووام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء بشأن رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020 دبي.

من جهة ثانية، وامتثالاً لتوجيهات سموه، شكّلت الهيئة العامة للرياضة فرق عمل خاصة لتفقد معايير السلامة في المنشآت الرياضية، وزار الفريق المكلف من الهيئة أمس ملاعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الأمر.

اقرأ ايضاً

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن رد الضريبة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020