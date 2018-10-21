إكسبو دبي 2020.10.20 سنتان على إبهار العالم

المصدر: تصوير: عيسى البلوشي

أطلقت دبي، أمس السبت الموافق 20 أكتوبر 2018، العد التنازلي لعامين على موعد انطلاق فعاليات إكسبو في 20 أكتوبر 2020، وشارك في احتفالية بدء العد التنازلي حشود غفيرة من مختلف الجنسيات، في أجواء جسدت التنوع والتناغم المجتمعي في الإمارات، حيث احتفل الزوار حول برج خليفة بهذه المناسبة، وتعرفوا بلمحة بسيطة إلى ما سيقدّمه عالم واسع من الابتكار والإبداع والتعاون الثقافي والفكري. واستمتع الحضور بالفعاليات التي حفزت إلى المشاركة في مسيرة التحضيرات والاستعدادات للترحيب بالدول والمنظمات والعمل المشترك.

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