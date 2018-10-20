المصدر: البيان الالكتروني



20 معلومة مهمة عن إكسبو دبي 2020.. طالعها على "البيان" مع بدء العد التنازلي لاستضافة دبي للحدث العالمي، حيث لم يتبقَ على الحدث المهم إلا عامان.

1

أضخم حدث عالمي شعاره "تواصل العقول وصنع المستقبل".

2

4.38 كيلو متر مربع المساحة الإجمالية للمعرض.

3

الفرص والتنقل والاستدامة محاور مهمة في الحدث.

4

200 مشاركة عالمية

5

180 جناحا دولياً من الإبداع

6

إطلاق "إكسبو لايف"؛ برنامج للابتكار والشراكة خصص له نحو 100 مليون دولار وهو منصة لابتكارات العالم المستقبلية.

7

تدشين مركز المتطوعين الجديد لإكسبو يستقطب ما يزيد على 30 ألف متطوع من مختلف الثقافات.

8

ساحة الوصل أيقونة معمارية جديدة.

9

مشروع دستركت 2020 المجتمع الحضري المتكامل

10

11 شريكاً أول ضمن برنامج الشراكات

11

10.000 طلب تطوع تلقاها برنامج المتطوعين

12

40.000 طالب تواصل معهم برنامج إكسبو للمدارس

13

170 دولة أكدت المشاركة في إكسبو.

14

25مليون زيارة متوقعة للحدث.

15

60عرضاً يوميا في أرجاء الموقع.

16

300.000 شخص القدرة الاستيعابية للموقع.

17

26.000عامل حاليًا في الموقع

18

44.000.000 ساعات العمل المنجزة

19

25 مليار درهم ميزانية.

20

10 أبريل 2021 يختتم إكسبو 2020