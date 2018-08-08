إكسبو 2020 يختار مجموعة إعمار للضيافة شريكاً رسمياً للضيافة والفندقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن إكسبو 2020 دبي، اليوم عن اختيار مجموعة إعمار للضيافة، شركة الضيافة والترفيه التابعة لشركة التطوير العقاري "إعمار العقارية"، لتكون الشريك الرسمي لخدمات الضيافة والفنادق للحدث العالمي الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة.

وستقدم مجموعة إعمار للضيافة، وهي إحدى أنجح مجموعات الضيافة المحلية في الشرق الأوسط، تجارب ضيافة أصيلة عالمية المستوى بطابع إماراتي مميز للملايين من زوار إكسبو 2020 دبي، بمن فيهم كبار الزوار وقادة الدول، وذلك ضمن مجموعة من مرافق الضيافة في موقع إكسبو والتي تشمل النوادي المميزة لخدمة كبار الشخصيات وكذلك في فنادقها ومطاعمها في دبي.

وبصفتها الشريك الرسمي للفندقة والضيافة، ستتولى مجموعة إعمار للضيافة مسؤولية تقديم خدمة استثنائية لحاملي التذاكر الخاصة في إكسبو 2020، كما سوف تكون مسؤولة عن تشغيل عدد من المرافق في أنحاء موقع إكسبو.

وستعرض مجموعة إعمار للضيافة التوجهات الجديدة والابتكارات في مجال الضيافة في جناح خاص بها في موقع إكسبو.

ورحب رولاندنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لتجربة الزوار، إكسبو 2020 دبي، بالشراكة باعتبارها عنصراً أساسياً في توفير تجربة استثنائية لملايين الزوار في إكسبو وفرصة لترك إرث دائم للسياحة الإماراتية.

وقال مارتينيز: "الضيافة في إكسبو 2020 دبي، فرصة لإبراز مكون أساسي في الثقافة والهوية الإماراتية، وتمتلك مجموعة إعمار للضيافة سجلاً متميزاً في الترحيب بملايين الزوار سنوياً في دبي ما يجعلها شريكاً مثالياً للضيافة"

"ستوفر مجموعة إعمار للضيافة تجارب استثنائية للضيافة تبهر زوار إكسبو 2020 دبي، بمن فيهم قادة الدول وكبار الشخصيات لتشجيعهم على العودة إلى دبي والإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً، ما يؤسس لإرثٍ مستدام لقطاع السياحة بأكمله."

من جانبه قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة "مهّدت مجموعة إعمار للضيافة الطريق لإنشاء مشهد إبداعي للضيافة في دبي بتقديم مجموعة واسعة من التجارب، من الفخمة إلى المتوسطة العصرية، ويشرفنا اختيارنا كشريك رسمي للضيافة والفنادق لإكسبو 2020 دبي".

وأضاف" لقد عمل فريقنا بجد نحو تحقيق هذا الإنجاز وأشكرهم على ما بذلوه من جهد وأبدوه من التزام. وسنعمل على توفير مستوى استثنائي من الضيافة يشجع الزوار من كل أنحاء العالم على العودة وتجربة كل ما تقدمه دبي والإمارات. وسيعزز إكسبو 2020 مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم انفتاحاً وتطوراً و يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الرحلة".

وتمتلك مجموعة إعمار للضيافة وتدير مجموعة من أصول قطاع الضيافة وعلاماته التجارية التي تشمل العنوان للفنادق والمنتجعات، و"فيدا" للفنادق والمنتجعات، وفنادق "روف". وتدير المجموعة، التي تأسست عام 2007 كشركة تابعة لشركة إعمار العقارية، أيضاً عدداً من الشقق الفندقية، وملاعب الغولف، ونادياً لليخوت، وآخر لرياضتي البولو والفروسية، إلى جانب مطاعم. وساهمت التجارب الشخصية والمبتكرة والمتميزة التي تقدمها مجموعة إعمار للضيافة في توجيه المشهد السياحي السريع النمو في دبي.

وحددت رؤية دبي السياحية لعام 2020 هدفاً لاستقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020. وفي عام 2017، استقبلت دبي 15.79 مليون زائر، بزيادة قدرها 6.2٪ مقارنة بالعام الذي سبقه.

ومن المتوقع أن يستقبل إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة خلال الأشهر الستة لإقامته، من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021. ومن المنتظر أن يأتي 70% من الزوار من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أعلى نسبة للزيارات الخارجية في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ نحو 170 عاما.