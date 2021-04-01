«إكسبو دبي» معمار ساحر ومنتجات بلمسات إبداعية

المصدر: دبي ــ البيان

ابتكارات وإبداعات متنوعة يزخر بها «إكسبو 2020 دبي»، سواء بأجنحة الدول المشاركة، التي حرصت كل منها على أن يكون جناحها أعجوبة معمارية ساحرة، أو من خلال ما تقدمه هذه الدولة من رؤية إبداعية من خلال مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز أنماط الحياة، وإضافة إلى ذلك فقد حملت المنتجات المرخصة من «إكسبو 2020 دبي»، والحاصلة على علامته التجارية لمسات إبداعية متميزة وفرت خياراً فريداً للهدايا خلال رمضان، ومع اقتراب انطلاق الحدث في 1 أكتوبر المقبل.

ومن ضمن الأجنحة كشفت ماليزيا عن تفاصيل مفهوم «الغابات المطيرة المظللة» الفريد لجناحها في «إكسبو 2020 دبي»، مسلّطة الضوء على التزامها بالاستدامة.

ويمثل الجناح، أول مبادرة خالية من الانبعاثات الكربونية في الحدث العالمي الكبير، ويعد أعجوبة معمارية، تدمج التصميم الحصري الغامض مع عناصر الرسوم المتحركة، لتوفير تجربة رفيعة حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة للزوار.

وفيما يخص محفظة المنتجات المرخصة من إكسبو دبي، فهي تزخر بالكثير من الابتكارات الجمالية، بدءاً من الأطعمة الشهية وصولاً إلى التذكارات، ومنها ألواح التمر بنكهاتها المختلفة، والقهوة بأنواعها، والعطور بروائحها الفريدة، إضافة إلى الأدوات المنزلية الفاخرة.