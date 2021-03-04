نهيان بن مبارك يبحث مع المفوض الإيطالي استعدادات المشاركة في إكسبو

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره أمس، باولو غليسنتي المفوض العام الإيطالي لإكسبو 2020 دبي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بباولو غليسنتي وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في ظل المشاركة الإيطالية الفاعلة في إكسبو 2020 دبي وتنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وتطرق الجانبان إلى نجاح دولة الإمارات في استضافة أهم الأحداث العالمية باحترافية عالية كما استعرضا المشاركة الإيطالية في إكسبو 2020 دبي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الإمارات وإيطاليا تتمتعان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطوراً مستمراً بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما نحو مستقبل مشرق.

وقال معاليه إن إكسبو 2020 دبي يجسد رسالة الإمارات الحضارية المرتكزة إلى قيم السلام والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني بما يعزز مبادئ الأخوة الإنسانية على مستوى العالم لخير الإنسانية جمعاء. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد19» والتعامل بكفاءة واستباقية عبر برنامج قوي للتقصي الوبائي ومنظومة صحية رائدة أسهمت في الحفاظ على سلامة المجتمع.

وأكد المفوض العام الإيطالي لإكسبو 2020 دبي استعداد بلاده للمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يشكل منصة استثنائية تعكس مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تنظيم أهم الفعاليات والمعارض العالمية باحترافية والتزام كبيرين.