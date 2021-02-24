«ليوناردو» و«فالكون» تباشران تطوير مبنى للهليكوبتر لخدمة«إكسبو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ليوناردو، التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، وشركة فالكون لخدمات الطيران عن بدء العمل في تشييد المبنى الخاص بطائرات الهليكوبتر التي ستسهل التنقل من وإلى موقع إكسبو دبي.

ويضم المبنى مهبطاً لطائرات الهليكوبتر، ومعرضاً وصالة خاصة في مكانٍ واحد. وستدعم المحطة تطوير شبكة للنقل داخل المجتمعات العمرانية بين المدن، تلبية للطلب المتزايد على خدمات النقل العصري والمستدام بواسطة الهليكوبتر في المناطق الحضرية، إضافة إلى زيادة الوصول إلى المناطق الحضرية. يتميز مبنى طائرات الهليكوبتر بتصميم صديق للبيئة إلى حد بعيد، حيث سيتم بناؤه باستخدام مواد مُعاد تدويرها، ويمكن نقله من مكان لآخر عند الحاجة .

وستعمل ليوناردو مع فالكون لخدمات الطيران للاستفادة من الشراكة الناجحة الطويلة على مستوى المنطقة، حيث ستقدم لعملائها خدمة نقلٍ حصرية باستخدام طائرات هليكوبتر ليوناردو من طراز AW139، وAW189، وAW169.

وخلال إكسبو دبي، ستستعرض ليوناردو قدرات طائرة AW609 بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه (tiltrotor)، التي تمهد الطريق نحو حقبة جديدة من خدمات النقل بلمناطق الحضرية في المستقبل القريب، حيث تجمع الطائرة، التي ستحصل على الاعتماد للأغراض المدنية، بين الإقلاع والهبوط العموديين؛ مثل الهليكوبتر، مدعومة بأداء الطائرة العادية، ما يتيح لها التحليق في الظروف الجوية السيئة، وهي تتسع لتسعة ركاب بكل راحة.